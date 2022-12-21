Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно

Нападающий Килиан Мбаппе может уйти из ПСЖ.
По данным источника, руководство точно не разрешит форварду покинуть команду в январе, однако может продать его в летнее трансферное окно, если поступит выгодное предложение.
Идея ПСЖ состоит в том, чтобы сохранить Мбаппе в составе, боссы парижан считают, что он счастлив в клубе. Но в ПСЖ не исключают вариант, при котором Килиан захочет покинуть команду.
В начале сезона он завидовал Неймару, а после того, как Месси стал чемпионом, вообще с ума сойдет. Если Месси продлит контракт, Мбаппе точно уйдет. Слава Месси не даст ему покоя
В начале сезона он завидовал Неймару, а после того, как Месси стал чемпионом, вообще с ума сойдет. Если Месси продлит контракт, Мбаппе точно уйдет. Слава Месси не даст ему покоя