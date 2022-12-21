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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно

сегодня, 16:31

Нападающий Килиан Мбаппе может уйти из ПСЖ.

По данным источника, руководство точно не разрешит форварду покинуть команду в январе, однако может продать его в летнее трансферное окно, если поступит выгодное предложение.

Идея ПСЖ состоит в том, чтобы сохранить Мбаппе в составе, боссы парижан считают, что он счастлив в клубе. Но в ПСЖ не исключают вариант, при котором Килиан захочет покинуть команду.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:54
Опять начал шантажировать клуб уходом
drug01
drug01 ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 17:17
Вероятно ещё долго будут мусолить
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:09
Опять на горизонте замаячил Перес и К⁰.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:05
Талантливый, но характер скверный. Раз повелся на деньги, будь добр, отрабатывай. Зачем ныть каждый раз, что несчастлив?

В начале сезона он завидовал Неймару, а после того, как Месси стал чемпионом, вообще с ума сойдет. Если Месси продлит контракт, Мбаппе точно уйдет. Слава Месси не даст ему покоя
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:51
Мелодраматический сериал "Переход Мбаппе 2" - смотрите после окончания чемпионата мира.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:48
Каждый день об одном и тоже - уже привыкли.
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