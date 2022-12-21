«Аль-Наср» остаётся единственным клубом, предложившим контракт Роналду

«Аль-Наср» стал единственным клубом, который предложил контракт нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду.
Сообщается, что ни один европейский клуб не предпринял действий для подписания соглашения с Роналду.
На данный момент 37-летний форвард находится в качестве свободного агента. На чемпионате мира в Катаре Криштиану вместе с национальной командой покинул турнир на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.
А вообще, если без шуток. То отличное предложение под занавес карьеры. Прекрасные деньги, играть будет всегда и уже в свое удовольствие. Конечно он хочет продолжать играть в Европе, чтобы и дальше забивать голы в Лиге чемпионов, так как переживает, что и здесь Месси сможет его обойти. Но Роналду надо уже смириться, что он уже не тот, кем был раньше и рано или поздно все заканчивают.
Ну а так что, после ЧМ, думаю, нет у Месси страсти побить рекорд криро в ЛЧ, больше ста голов — это уже знак качества. У Лео есть свои рекорды, подозреваю, что аргентинец просто хочет забить сотню за сборную, и тогда уйдет из сборной...
А вообще, если без шуток. То отличное предложение под занавес карьеры. Прекрасные деньги, играть будет всегда и уже в свое удовольствие. Конечно он хочет продолжать играть в Европе, чтобы и дальше забивать голы в Лиге чемпионов, так как переживает, что и здесь Месси сможет его обойти. Но Роналду надо уже смириться, что он уже не тот, кем был раньше и рано или поздно все заканчивают.
Ну а так что, после ЧМ, думаю, нет у Месси страсти побить рекорд криро в ЛЧ, больше ста голов — это уже знак качества. У Лео есть свои рекорды, подозреваю, что аргентинец просто хочет забить сотню за сборную, и тогда уйдет из сборной...