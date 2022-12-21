«Аль-Наср» остаётся единственным клубом, предложившим контракт Роналду

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сегодня, 12:58

«Аль-Наср» стал единственным клубом, который предложил контракт нападающему сборной Португалии .

Сообщается, что ни один европейский клуб не предпринял действий для подписания соглашения с Роналду.

На данный момент 37-летний форвард находится в качестве свободного агента. На чемпионате мира в Катаре Криштиану вместе с национальной командой покинул турнир на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.