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«Аль-Наср» остаётся единственным клубом, предложившим контракт Роналду

сегодня, 12:58

«Аль-Наср» стал единственным клубом, который предложил контракт нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сообщается, что ни один европейский клуб не предпринял действий для подписания соглашения с Роналду.

На данный момент 37-летний форвард находится в качестве свободного агента. На чемпионате мира в Катаре Криштиану вместе с национальной командой покинул турнир на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:45
Контракт то в материально эквиваленте замечательный, только устроить ли он амбиции самого Роланду.
Ravshan878
Ravshan878 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 17:32
Вы настоящий эксперт.
Very good 👍.
Я так сказал б вы профессор.
Вы чётко поставили всех на место где они должны быть.Особенно Мбаппе.Гаейишника.🧐)))
salleeh
salleeh
сегодня в 17:18
Месси играет в мини футбол, Роналдо играет в большой, настоящий, смотрибельный футбол, кому что нравится. Сравнивать их будет только человек, который ничего не смыслит в футболе. Ничего выдающегося на этом ЧМ они не показали, по разным причинам, с Роном команда не играла, это видно было, а у Месси всё наоборот, эти индейцы лютовали не истово. Кто приятно удивил, так это Мбапе, у парня очень породистый футбол.,
barcamilan
barcamilan
сегодня в 17:12
короче кристинка, или бабло или пенсия, футбола тебе больше не видать
adekvat
adekvat
сегодня в 17:03
Кристинка будет любимой женой, надо идти.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:52
Пора парню в фк СПАРТАК Москва переходить
salleeh
salleeh ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:49
Ну да, можно забить и больше 100, если только будут подгонять пенальти.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:32
Глава клуба «Аль-Наср» Мусли Аль-Муаммар:
«Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю».
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:11
Попробовать стоит в Аравии, полгодика, а потом в Европу
bsww
bsww
сегодня в 15:57
А почему Зенит молчит? Почему бы и не посмотреть на него в РПЛ
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:51
Конкретные пацаны, надо ему соглашаться.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 15:36
А он на что рассчитывал, когда давал скандальное интервью? Пусть гуляет со своим завистливым другом Морганом. Топ клубам Аль-Насра на Роналду.
Tostao
Tostao
сегодня в 15:21
Где Морган, почему молчит по этому поводу, почему не клеймит позором элитные клубы?!
Zangiota
Zangiota
сегодня в 15:17, ред.
Я не хочу быть ни за ни против обоим, но надо отдать должное, за всю карьеру эти двое держали нас в тонусе, и всегда было что-то между ними чтобы поспорить. Ну да торжествовала наконец дар божий. Против него не попрещ. Просто хочу сказать спасибо двум титаном своих времён, спасибо чуваки было весело с вами.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 14:44
Яскеь пень НАСР значит НАСР
lotsman
lotsman
сегодня в 14:37
Да определите вы его уже куда нибудь и закройте тему.
dok66
dok66
сегодня в 14:18
У Аль-Наср в Чемпе и так все не плохо . Если это просто маркетинговый ход , то эти деньги никогда не отобьются . Роналдо не будет пахать , он будет отбывать номер , а это не понравится болельщикам . И что дальше ? Думаю хозяевам нужно очень хорошо подумать , прежде чем идти на такой рискованный шаг .
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:14
Он ответил им в лапидарном стиле,используя вторую часть названия этого знаменитого клуба-Наср...
Elliada
Elliada
сегодня в 13:47
Вот и вынесли свой вердикт европейские клубы - балласт им не нужен. Проблема даже не в возрасте. Есть много возрастных игроков, играющих на высоком уровне: Модрич, Пепе, Ибрагимович, Дани Алвес и так далее. Просто проблем от него больше, чем пользы. Даже Аль-Насру он нужен как зазывала, а не как футболист
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:39
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 13:31, ред.
    У него ещё ничего не потеряно. Просто надо немного поменялся характером, а организм его ещё может поддержать. Но вопрос в другом, надо ли все это ему? Не лучше бы завязать с игрой на поле и заняться крупным бизнесом например...
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:24
    это знак судьбы
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 13:16, ред.
    Переходит в Саудовскую Аравию, потому что это единственная сборная, которая нанесла поражение Аргентине...:))))... Он и Аль-Наср развалит.. и Под-Наср перед уходом....:)

    А вообще, если без шуток. То отличное предложение под занавес карьеры. Прекрасные деньги, играть будет всегда и уже в свое удовольствие. Конечно он хочет продолжать играть в Европе, чтобы и дальше забивать голы в Лиге чемпионов, так как переживает, что и здесь Месси сможет его обойти. Но Роналду надо уже смириться, что он уже не тот, кем был раньше и рано или поздно все заканчивают.

    Ну а так что, после ЧМ, думаю, нет у Месси страсти побить рекорд криро в ЛЧ, больше ста голов — это уже знак качества. У Лео есть свои рекорды, подозреваю, что аргентинец просто хочет забить сотню за сборную, и тогда уйдет из сборной...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:15
    Деваться некуда, надо соглашаться.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 13:14
    Вот и доигрался Роналду, что никому не нужен стал. Если цену ломить не будет то что нибудь найдет.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 13:05
    Что же? Он даже сборщика звёзд - МЛС- не интересует?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:00
    Никому он нафиг не нужен, с его самомнением...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:00
    Предложения ещё будут,надо подождать!
    Гость
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