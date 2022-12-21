«Барселона» готова продать Ансу Фати

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сегодня, 14:10

«Барселона» готова продать нападающего .

В каталонском клубе больше не считают форварда неприкосновенным. «Сине-гранатовые» готовы расстаться с Фати за 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Фати провёл 20 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.