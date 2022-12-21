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«Барселона» готова продать Ансу Фати

сегодня, 14:10

«Барселона» готова продать нападающего Ансу Фати.

В каталонском клубе больше не считают форварда неприкосновенным. «Сине-гранатовые» готовы расстаться с Фати за 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Фати провёл 20 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:35
Постоянно сидит на травмах и такая цена.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:19
Раза в 4 его переоценивают, никто не купит.
Tex
Tex
сегодня в 14:55
Еще пол года назат за него миллиард просили и пиарили изо всех сил. Как быстро меняется погода в футболе и фанаты как флюгер в след за ней!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 14:49
ошибка
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:49
Очень взабалмашная политика покупок и продаж. Когда-нибудь это аукнется Барселоне
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:22
"нового Месси" уже на продажу?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:19
Фати после травмы стал играть намного хуже. Поубавилось резкости, намного реже идет в обводку, реализация ухудшилась серьезно. Можно конечно дать шанс на следующий сезон, но, учитывая его нынешнюю форму, основным он вряд ли станет. К тому же его трансферная стоимость падает. В целом, смысл продавать его есть...

Ну а так что, так парень сам не доволен и это было видно по последним играм, но он в первую очередь должен быть недоволен собой потому, что он не оправдывает доверие которое на него возлагают. Надо доказывать на поле, что ты игрок старта. По блату у Хави может играть только Бускетс как ветеран и близкий друг, но и это только потому что тот доигрывает последний сезон. Поэтому это правильное решение его продажа, недоволен гуляй, от токсичных надо избавляться. Был такой Мориба, который возомнил о себе хрен знает кого, а сейчас меняет клубы и протирает скамейки. Фати нужно голову проветрить с этим перерывом на ЧМ и усердно тренироваться, а не сопли распускать....
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:14
Продажа будет ошибкой. Фати - один из главных звёзд, очень талантливый парень. Такими темпами в клубе не останется никого из топов, одни старики
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 14:14
Фати слаб физически.
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