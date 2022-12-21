«Барселона» готова продать Ансу Фати

«Барселона» готова продать нападающего Ансу Фати.
В каталонском клубе больше не считают форварда неприкосновенным. «Сине-гранатовые» готовы расстаться с Фати за 80 млн евро.
В нынешнем сезоне Фати провёл 20 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.
Ну а так что, так парень сам не доволен и это было видно по последним играм, но он в первую очередь должен быть недоволен собой потому, что он не оправдывает доверие которое на него возлагают. Надо доказывать на поле, что ты игрок старта. По блату у Хави может играть только Бускетс как ветеран и близкий друг, но и это только потому что тот доигрывает последний сезон. Поэтому это правильное решение его продажа, недоволен гуляй, от токсичных надо избавляться. Был такой Мориба, который возомнил о себе хрен знает кого, а сейчас меняет клубы и протирает скамейки. Фати нужно голову проветрить с этим перерывом на ЧМ и усердно тренироваться, а не сопли распускать....
Ну а так что, так парень сам не доволен и это было видно по последним играм, но он в первую очередь должен быть недоволен собой потому, что он не оправдывает доверие которое на него возлагают. Надо доказывать на поле, что ты игрок старта. По блату у Хави может играть только Бускетс как ветеран и близкий друг, но и это только потому что тот доигрывает последний сезон. Поэтому это правильное решение его продажа, недоволен гуляй, от токсичных надо избавляться. Был такой Мориба, который возомнил о себе хрен знает кого, а сейчас меняет клубы и протирает скамейки. Фати нужно голову проветрить с этим перерывом на ЧМ и усердно тренироваться, а не сопли распускать....