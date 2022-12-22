Моуриньо встретится с главой Федерации футбола Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии.
Как сообщает португальское издание A Bola, специалист встретит Рождество в родной стране, после чего вернётся в Италию для подготовки к возобновлению сезона в Серии А. Перед этим он встретится с главой Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем на предмет возможного назначения в национальную команду. Стороны могут договориться о совмещении — на этом настаивает как «Рома», так и сам Моуриньо.
У Маура может и получится. звезд у португальцев хватает, ярких индивидуальностей предостаточно, а мотивировать Жозе умеет как никто + плюс некоторый элемент везения всегда у него был, что тоже важно, учитывая формат турниров сборных. У него в долгосрочные проекты - не очень получается, в силу специфики управления, а в краткосрок - мне кажется он стрельнет))
У Маура может и получится. звезд у португальцев хватает, ярких индивидуальностей предостаточно, а мотивировать Жозе умеет как никто + плюс некоторый элемент везения всегда у него был, что тоже важно, учитывая формат турниров сборных. У него в долгосрочные проекты - не очень получается, в силу специфики управления, а в краткосрок - мне кажется он стрельнет))