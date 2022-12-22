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Моуриньо встретится с главой Федерации футбола Португалии

сегодня, 15:43

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии.

Как сообщает португальское издание A Bola, специалист встретит Рождество в родной стране, после чего вернётся в Италию для подготовки к возобновлению сезона в Серии А. Перед этим он встретится с главой Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем на предмет возможного назначения в национальную команду. Стороны могут договориться о совмещении — на этом настаивает как «Рома», так и сам Моуриньо.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:16
Португалия и так играла в отвратительно бездарный футбол, а с физруком будет играть еще более бездарней.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:37
Моуриниьо будит готовит сборная Португалии к Чм-2026. уверен что Рональду победить на том турнирре
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 16:34
Вот будет прикол если на ЧМ моуриньо выиграет кубок а роналду там не будет в команде ..
z55xbrda6nkr
z55xbrda6nkr
сегодня в 16:28
Этот тренер везунчик все получится,у него есть все качества чтобы тренировать сборную
rhskmz
rhskmz
сегодня в 16:21
Пусть сначала покажет деньги ?
shlomo2
shlomo2 ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 16:09
Добра Вам! .... а почему бы и нет...:)))

Вообще, мне бы хотелось, чтобы тренеров тоже вызывали в сборную как и игроков. Это было интереснее, чем просто назначение на контракт.

Ну и мы бы увидели, помимо крутых "игроцких" противостояний, еще и крутые тренерские дуэли. Гвардиола в Испании, против Моуриньо в Португалии, Клоппа в Германии, Анчелотти в Италии....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:07
Интересно, а на португальском телевидении будут собираться эксперты и бывшие футболисты и обсуждать, что совмещение - это треш? Ну что Леао, Феликс, Рамуш и Силва, вы готовы узнать, что такое настоящий автобус, а не тот, на котором вы приезжаете на стадион...:)))

У Маура может и получится. звезд у португальцев хватает, ярких индивидуальностей предостаточно, а мотивировать Жозе умеет как никто + плюс некоторый элемент везения всегда у него был, что тоже важно, учитывая формат турниров сборных. У него в долгосрочные проекты - не очень получается, в силу специфики управления, а в краткосрок - мне кажется он стрельнет))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 16:03
Хотелось бы посмотреть на Португалии с Моуриньо, если Испании возглавил Гвардиола вообще классно было бы
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