Моуриньо встретится с главой Федерации футбола Португалии

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сегодня, 15:43

Главный тренер «Ромы» может возглавить сборную Португалии.

Как сообщает португальское издание A Bola, специалист встретит Рождество в родной стране, после чего вернётся в Италию для подготовки к возобновлению сезона в Серии А. Перед этим он встретится с главой Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем на предмет возможного назначения в национальную команду. Стороны могут договориться о совмещении — на этом настаивает как «Рома», так и сам Моуриньо.