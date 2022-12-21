Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Челси»

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сегодня, 09:07

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании может получить работу в Англии.

По данным источника, в приглашении 52-летнего специалиста заинтересован «Челси». Лондонский клуб готов предложить испанцу контракт на 3 года с заработной платой в размере 12 млн евро чистыми.

Другим претендентом на приглашение Энрике является «Атлетико». Утверждается, что испанский специалист ближе к работе с «матрасниками», чем с «Челси».