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Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Челси»

сегодня, 09:07

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может получить работу в Англии.

По данным источника, в приглашении 52-летнего специалиста заинтересован «Челси». Лондонский клуб готов предложить испанцу контракт на 3 года с заработной платой в размере 12 млн евро чистыми.

Другим претендентом на приглашение Энрике является «Атлетико». Утверждается, что испанский специалист ближе к работе с «матрасниками», чем с «Челси».

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:04
Да это утятина фаршированная утятиной
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:00, ред.
А как же Поттер и его 5-ти летник контракт? Боули же говорил о полной доверии новому тренеру и полный карт-бланш? Как же новый план развития и все такое?

Тодд вообще с головой дружит или нет? Убрал из клуба Тухеля, выкупил Поттера из Брайтона, и теперь готов взять Энрике?!

Жаль болельщиков Челси, Абрамович выстроил идеальную систему, а америкос все разрушил за пол года....
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:57
Что за бред)
Поттер только и успел, что письмо получить и узнать, что он ,оказывается, "мальчик, который может тренировать Челси". А тут такое..
Типичный НРН на соккере.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:29
Судя по количеству серого вещества в голове Боэли - ничего удивительного.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:08
Лучше Тухеля Челси не найти тренера.
Гость
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