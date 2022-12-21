Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Челси»

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может получить работу в Англии.
По данным источника, в приглашении 52-летнего специалиста заинтересован «Челси». Лондонский клуб готов предложить испанцу контракт на 3 года с заработной платой в размере 12 млн евро чистыми.
Другим претендентом на приглашение Энрике является «Атлетико». Утверждается, что испанский специалист ближе к работе с «матрасниками», чем с «Челси».
Тодд вообще с головой дружит или нет? Убрал из клуба Тухеля, выкупил Поттера из Брайтона, и теперь готов взять Энрике?!
Жаль болельщиков Челси, Абрамович выстроил идеальную систему, а америкос все разрушил за пол года....
Тодд вообще с головой дружит или нет? Убрал из клуба Тухеля, выкупил Поттера из Брайтона, и теперь готов взять Энрике?!
Жаль болельщиков Челси, Абрамович выстроил идеальную систему, а америкос все разрушил за пол года....
Поттер только и успел, что письмо получить и узнать, что он ,оказывается, "мальчик, который может тренировать Челси". А тут такое..
Типичный НРН на соккере.
Поттер только и успел, что письмо получить и узнать, что он ,оказывается, "мальчик, который может тренировать Челси". А тут такое..
Типичный НРН на соккере.