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Петржела: «Я бы отправил всех легионеров „Зенита“ домой. Они — наёмники»

вчера, 16:25

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на 5-10 лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.

Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:51
Я бы послал пана 3, да толку-то что?
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 22:49
А российский футболисты тогда кто, волонтёры, не иначе?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:44
После того как этот господин несколько дней назад нелицеприятно высказался о нашем чемпионате, (а если смотреть шире - стране) я бы на месте журналистов вычеркнул бы его из списка респондентов и перестал брать у него интервью. Когда же мы, русские, научимся уважать себя и выдавим из себя рабов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:33, ред.
Петржела вообще не в теме...неимоверно далёк от реалий.

Кто ж даст то выстроить долгосрочную программу по выращиванию своих игроков...
Когда всем в это "время менеджеров" надо хапнуть, поиметь, разжиться, "освоить", здесь и сейчас, сразу и много.

Нашим футболом правят не футбольные люди, а чиновники.

А век чиновника не долог, могут и не переизбрать, а родственников и их желаний миллион, и успеть надо много.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:49
Во всем мире так и делают. Отправляют легионеров-наемников домой и со своими молодыми ребятами берут любые титулы!
Dauletbek
Dauletbek ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 17:01
Вот газ в деревню надо проводить
v4yjnppqhavv
v4yjnppqhavv
вчера в 16:45
Дать шанс молодым, сколько ждать результата
zim289
zim289
вчера в 16:41
Так наши клубы были сильнее 10 лет назад, это в последние годы только позоримся в ЛЧ и ЛЕ.
А в нулевые всё было по-другому
Boricku
Boricku
вчера в 16:27
А, куда газпрёму деньги то девать, не бабкам же в деревню газ проводить.
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