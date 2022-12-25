Петржела: «Я бы отправил всех легионеров „Зенита“ домой. Они — наёмники»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
У России нет другого выбора, вас примет только Азия. Российский футбол будет отброшен на 5-10 лет назад, если это все-таки произойдет. В Азии низкий уровень футбола. Если этот переход случится, клубы должны дать шанс играть только молодым российским игрокам, а не легионерам.
Уйдут ли иностранцы из «Зенита»? Они наемники, им плевать, где играть, потому что клуб платит сумасшедшие деньги. Я бы отправил их всех домой и дал шанс молодым российским игрокам. Это будущее российского футбола, дайте им шанс!
Кто ж даст то выстроить долгосрочную программу по выращиванию своих игроков...
Когда всем в это "время менеджеров" надо хапнуть, поиметь, разжиться, "освоить", здесь и сейчас, сразу и много.
Нашим футболом правят не футбольные люди, а чиновники.
А век чиновника не долог, могут и не переизбрать, а родственников и их желаний миллион, и успеть надо много.
Кто ж даст то выстроить долгосрочную программу по выращиванию своих игроков...
Когда всем в это "время менеджеров" надо хапнуть, поиметь, разжиться, "освоить", здесь и сейчас, сразу и много.
Нашим футболом правят не футбольные люди, а чиновники.
А век чиновника не долог, могут и не переизбрать, а родственников и их желаний миллион, и успеть надо много.
А в нулевые всё было по-другому
А в нулевые всё было по-другому