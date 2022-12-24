Левандовски заявил, что Месси выиграет «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» высказался о том, кто выиграет «Золотой мяч». По мнению поляка, награду завоюет .

У «Золотого мяча» будет новый обладатель? Конечно. Может быть, есть еще один игрок, который претендует на эту награду, который играет за тот же клуб, что и Месси (Левандовски говорит о Мбаппе). Но есть чемпионат мира, который решает, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году, а Лео сейчас точно на высоте благодаря тому, чего он добился.