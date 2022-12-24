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Левандовски заявил, что Месси выиграет «Золотой мяч»

сегодня, 21:35

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о том, кто выиграет «Золотой мяч». По мнению поляка, награду завоюет Лионель Месси.

У «Золотого мяча» будет новый обладатель? Конечно. Может быть, есть еще один игрок, который претендует на эту награду, который играет за тот же клуб, что и Месси (Левандовски говорит о Мбаппе). Но есть чемпионат мира, который решает, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году, а Лео сейчас точно на высоте благодаря тому, чего он добился.

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Барселона  ПСЖ  Месси Лионель  Левандовски Роберт
Перевод с mundodeportivo.com Фото: Твиттер сборной Аргентины
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:30
Одного поля ягоды, даже Эмилиано это понял и прикрутил два шара этой сборной
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 22:21
ЗМ Месси уже не нужны... Он выше их..
Beka_byaka
Beka_byaka ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 22:06
А если не возьмёт? Допустим Бавария или сити, или Реал возмёт. Кого можно будет выделить? Холанд? Модрич?
shlomo
shlomo
сегодня в 22:01
Ну будем честны... если ПСЖ возьмёт ЛЧ, то тут вопросов быть и недолжно кто достоин ЗМ
Futurista
Futurista
сегодня в 21:49
Пожалуй не стоит нарушать уже баланс...
Белоснежка и 7 гномов...
Гном и 7 золотых мячей...
Boricku
Boricku
сегодня в 21:46
Кокоринча сейчас забивака
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:37
Ещё один оракул.
Гость
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