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Иньеста: «Месси являлся лучшим игроком в истории и без победы на ЧМ»

вчера, 23:17

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста ответил на вопрос, можно ли считать Лионеля Месси лучшим футболистом в истории после победы на чемпионате мира.

Для меня не было обязательным условием победа на чемпионате мира, чтобы считать Месси лучшим. С триумфом на ЧМ или без него, Лео — лучший. И я думаю, что человек, который не верил в такое утверждение до победы Месси на чемпионате мира, продолжит находить какой-то предлог, чтобы придерживаться своей идеи, что Лионель всё равно не является лучшим, по его мнению. Но, в любом случае, я считаю, что этот титул был полностью заслужен не только им, но и всей сборной Аргентины.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:32
Такое впечатление, что его попросили это сказать.
drug01
drug01
вчера в 23:36
Но с победой более убедительно!!!
протон
протон
вчера в 23:21
Красава Иньеста, Но все таки с ЧМ гораздо приятнее, в какой великой битве Месси выиграл это золото будут слагать легенды:) Время расставило все по своим местам.
Гость
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