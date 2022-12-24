Иньеста: «Месси являлся лучшим игроком в истории и без победы на ЧМ»

Полузащитник «Виссел Кобе» ответил на вопрос, можно ли считать лучшим футболистом в истории после победы на чемпионате мира.

Для меня не было обязательным условием победа на чемпионате мира, чтобы считать Месси лучшим. С триумфом на ЧМ или без него, Лео — лучший. И я думаю, что человек, который не верил в такое утверждение до победы Месси на чемпионате мира, продолжит находить какой-то предлог, чтобы придерживаться своей идеи, что Лионель всё равно не является лучшим, по его мнению. Но, в любом случае, я считаю, что этот титул был полностью заслужен не только им, но и всей сборной Аргентины.