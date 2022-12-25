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Жиру извинился перед игроком сборной Австралии за отказ поменяться майками

сегодня, 00:02
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

После матча группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Австралии (4:1) нападающий «трёхцветных» Оливье Жиру отказался меняться футболками с форвардом австралийцев Джейсоном Каммингсом. Теперь Каммингс рассказал, что конфликт между ним и Жиру улажен.

Вероятно, он не понял, что я хотел, потому что я говорю с шотландским акцентом. Иногда у меня выходит тарабарщина. Жиру просто не понял меня или что-то в этом роде. Теперь конфликт исчерпан.

Жиру предложил прислать мне свою футболку «Милана» и извинился за недоразумение. Это мило и показывает, что он хороший парень.

Взамен Каммингс пообещал прислать Жиру свою футболку.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:32, ред.
Джейсон выставил бутылку "Bronski"...Жиру - тазик оливье...конфликт исчерпан...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
matrix333
matrix333
сегодня в 00:09
Ну вот - сказка на ночь.
протон
протон
сегодня в 00:03
Футболисты всегда найдут общий язык друг с другом. Рад, что недоразумение между Жиру и Каммингсом быстро разрешилось
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