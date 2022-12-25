Жиру извинился перед игроком сборной Австралии за отказ поменяться майками

После матча группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Австралии (4:1) нападающий «трёхцветных» отказался меняться футболками с форвардом австралийцев . Теперь Каммингс рассказал, что конфликт между ним и Жиру улажен.

Вероятно, он не понял, что я хотел, потому что я говорю с шотландским акцентом. Иногда у меня выходит тарабарщина. Жиру просто не понял меня или что-то в этом роде. Теперь конфликт исчерпан.

Жиру предложил прислать мне свою футболку «Милана» и извинился за недоразумение. Это мило и показывает, что он хороший парень.