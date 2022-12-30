Месси попрощался с Пеле

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в своих соцсетях прокомментировал смерть легендарного Пеле.
Покойся с миром, Пеле.
Покойся с миром, Пеле.
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Ушла легенда! Человек, которого называли и называют до сих пор, и ещё наверно долго будут называть королем футбола… Пеле!! Покойся с миром !
Ушла легенда! Человек, которого называли и называют до сих пор, и ещё наверно долго будут называть королем футбола… Пеле!! Покойся с миром !