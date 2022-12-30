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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Месси попрощался с Пеле

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протон
протон
сегодня в 00:49
Пеле застал момент с кубком мира Месси . Два Короля
Ушла легенда! Человек, которого называли и называют до сих пор, и ещё наверно долго будут называть королем футбола… Пеле!! Покойся с миром !
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