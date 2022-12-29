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Роналду: «Пеле никогда не будет забыт. Память о нём будет жить вечно»

вчера, 23:09

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду в своих соцсетях попрощался с легендарным Пеле, который скончался сегодня в возрасте 82 лет.

Выражаю мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Пеле. Простого прощай королю Пеле не хватит, чтобы выразить боль, которая охватывает сейчас весь мир футбола.

Он был вдохновением для миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он проявлял ко мне, была взаимной, даже на расстоянии. Пеле никогда не будет забыт, память о нем будет жить вечно в каждом из любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:42
Месси в этой теме каким боком? Про величайшего из окружении Месси никто слова не говорит. Это удел Пирса ручного.
salleeh
salleeh
вчера в 23:24
Зря ты это сказал Рон, теперь тебя обвинят в неуважении к Месси и ко всем индейцам Аргентины.
Гость
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