Роналду: «Пеле никогда не будет забыт. Память о нём будет жить вечно»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» в своих соцсетях попрощался с легендарным , который скончался сегодня в возрасте 82 лет.

Выражаю мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье Пеле. Простого прощай королю Пеле не хватит, чтобы выразить боль, которая охватывает сейчас весь мир футбола.

Он был вдохновением для миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он проявлял ко мне, была взаимной, даже на расстоянии. Пеле никогда не будет забыт, память о нем будет жить вечно в каждом из любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле.