«Он ушел, но его магия осталась». Неймар — о смерти Пеле

Нападающий ПСЖ в своих соцсетях попрощался с легендарным , который скончался сегодня в возрасте 82 лет.

«До Пеле десять было просто числом». Когда-то я прочитал эти слова. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Но он изменил всё.

Пеле превратил футбол в искусство. Он дал голос бедным и темнокожим людям. Он показал всем такую страну как Бразилия. Статус футбола и Бразилии вырос из-за Пеле. Он ушел, но его магия осталась. Пеле вечен!