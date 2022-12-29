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«Он ушел, но его магия осталась». Неймар — о смерти Пеле

вчера, 23:23

Нападающий ПСЖ Неймар в своих соцсетях попрощался с легендарным Пеле, который скончался сегодня в возрасте 82 лет.

«До Пеле десять было просто числом». Когда-то я прочитал эти слова. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Но он изменил всё.

Пеле превратил футбол в искусство. Он дал голос бедным и темнокожим людям. Он показал всем такую страну как Бразилия. Статус футбола и Бразилии вырос из-за Пеле. Он ушел, но его магия осталась. Пеле вечен!

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ПСЖ  Неймар  Пеле
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
minai
minai ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Напишу крамольную мысль: Без сомнений великий человек, общественный деятель, наконец - Король футбола, и не разу не заметил, что в последнее время футбол стал политикой в самом поганом смысле. Ни слова об этом. Болел наверное.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 01:19
Ушла история .. Но она не забыта..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:52
Вечная память королю футбола!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:48
Для меня Бразилия - это футбол и Пеле, а потом все остальные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:40
Правильные слова сказал Неймар, - "Он ушёл, но магия его осталась. Пеле вечен !"
Пеле остаётся Королём футбола ⚽️ !
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:38
Пеле был не только спортсменом, но и общественным деятелем. Жаль.
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