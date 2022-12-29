«Он ушел, но его магия осталась». Неймар — о смерти Пеле

Нападающий ПСЖ Неймар в своих соцсетях попрощался с легендарным Пеле, который скончался сегодня в возрасте 82 лет.
«До Пеле десять было просто числом». Когда-то я прочитал эти слова. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Но он изменил всё.
Пеле превратил футбол в искусство. Он дал голос бедным и темнокожим людям. Он показал всем такую страну как Бразилия. Статус футбола и Бразилии вырос из-за Пеле. Он ушел, но его магия осталась. Пеле вечен!
Пеле остаётся Королём футбола ⚽️ !
Пеле остаётся Королём футбола ⚽️ !