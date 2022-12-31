Французский защитник «Баварии» отказался от отпуска после ЧМ-2022

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вчера, 22:55

Защитник «Баварии» и сборной Франции отказался от предоставленного ему отпуска после участия в ЧМ -2022.

Как пишет немецкая пресса, центрбек выразил желание как можно скорее возобновить тренировки с клубом, чтобы набрать оптимальную форму к возобновлению чемпионата Германии в январе.

Таким образом, Упамекано примет участие в тренировочных сборах «Баварии» в Дохе вместе с остальными игроками клуба.