Защитник «Баварии» и сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано отказался от предоставленного ему отпуска после участия в ЧМ-2022.
Как пишет немецкая пресса, центрбек выразил желание как можно скорее возобновить тренировки с клубом, чтобы набрать оптимальную форму к возобновлению чемпионата Германии в январе.
Таким образом, Упамекано примет участие в тренировочных сборах «Баварии» в Дохе вместе с остальными игроками клуба.
Очевидно что "знатоГ" в данном случае является сарказмом с намеренным искажением смысла слова и его написания, поэтому троллинг пользователя.
А такие вопросы считаются оскорблением далеко не с недавних пор.
Всего лишь нужно быть осторожнее быть с такими вещами в том что касается пользователей сайта.
Просьба не считать это каким-то прецедентом или атакой на Вас, ни тем ни другим это не является.
Вопрос закрыт (не более двух комментариев в хэштеге об одном вопросе).
Очевидно что "знатоГ" в данном случае является сарказмом с намеренным искажением смысла слова и его написания, поэтому троллинг пользователя.
А такие вопросы считаются оскорблением далеко не с недавних пор.
Всего лишь нужно быть осторожнее быть с такими вещами в том что касается пользователей сайта.
Просьба не считать это каким-то прецедентом или атакой на Вас, ни тем ни другим это не является.
Вопрос закрыт (не более двух комментариев в хэштеге об одном вопросе).