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Французский защитник «Баварии» отказался от отпуска после ЧМ-2022

вчера, 22:55

Защитник «Баварии» и сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано отказался от предоставленного ему отпуска после участия в ЧМ-2022.

Как пишет немецкая пресса, центрбек выразил желание как можно скорее возобновить тренировки с клубом, чтобы набрать оптимальную форму к возобновлению чемпионата Германии в январе.

Таким образом, Упамекано примет участие в тренировочных сборах «Баварии» в Дохе вместе с остальными игроками клуба.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:23
Ну прямо трудоголик какой-то...
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:22
Здорова, дружище. "станичник" тут он на ставках играет, но без комментариев. "particular он на днях тут появлялся. "федор Паршунин", вот его точно не было с февраля прошлого года.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 00:14
Ну да, очень умно. Почему это цифры shlifen - 39860, появились так поздно, а не онлайн с нашими. Все еще подозрительно.
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:39
Но интересно не это, интересно то, что когда я написал про то, что HOROVEL6 выиграл группу Заболотного, тогда у drug01 были меньше очков, потом - очень поздно после матчей у него добавились очки? Вот именно это подозрительно.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 3a7x26vw2j7m (раскрыть)
вчера в 23:39
Здравствуйте, там был достигнут максимум в тридцать участников, так что Вам уже не попасть туда в этом месяце, увы. Рекомендуем в случае появления желания играть там не тянуть с этим лишнего дабы избежать такой ситуации. Не всегда так бывает, но такое может иметь место, как видите. Также сообщаем что в случае с группой на точный счёт участников может быть максимум пятьдесят, и в обоих случаях нужно двадцать или более участников выбравших группу для того чтобы группа была в следующем месяце.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:34
Это не фантазии, это соответствующая реакция на нарушения правил.

Очевидно что "знатоГ" в данном случае является сарказмом с намеренным искажением смысла слова и его написания, поэтому троллинг пользователя.

А такие вопросы считаются оскорблением далеко не с недавних пор.

Всего лишь нужно быть осторожнее быть с такими вещами в том что касается пользователей сайта.

Просьба не считать это каким-то прецедентом или атакой на Вас, ни тем ни другим это не является.

Вопрос закрыт (не более двух комментариев в хэштеге об одном вопросе).
3a7x26vw2j7m
3a7x26vw2j7m
вчера в 23:32
ув. админы, у меня почему то в типе ставок отсутствует группа без призов...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:22
Если он хочет поскорее набрать оптимальную форму, то получается, что на Чемпионате Мира он играл в плохой форме?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ HOROVEL6 (раскрыть)
вчера в 23:20
Разбираемся с данным вопросом. Оповестим после того как он будет разрешён.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:08
Добрый вечер, и с очень скоро наступающим Новый Годом. Выяснили что Вы успешно выбрали группу без призов как группу на следующий месяц.
Гость
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