Тен Хаг рассказал о текущем состоянии Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал состояние игрока команды .

На данный момент он не готов. Не только физически, но и психологически. В плане физического состояния он делает успехи, и это ему поможет. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не знаю, когда именно.

Хочу, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я приложу максимум усилий, но некоторые процессы нельзя ускорить, и это один из них.

Поэтому я должен быть терпеливым, хотя это трудно, ведь у нас не хватает вариантов в нападении. Нет футболистов, которые доступны и способны помочь в Премьер-Лиге.

Джейдон – один из таких исполнителей. Когда он наберет форму, принесет пользу, и тогда у нас появится дополнительная возможность, а значит, шансов на победу в матчах станет больше.