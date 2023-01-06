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Тен Хаг рассказал о текущем состоянии Санчо

вчера, 13:23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние игрока команды Джейдона Санчо.

На данный момент он не готов. Не только физически, но и психологически. В плане физического состояния он делает успехи, и это ему поможет. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не знаю, когда именно.

Хочу, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я приложу максимум усилий, но некоторые процессы нельзя ускорить, и это один из них.

Поэтому я должен быть терпеливым, хотя это трудно, ведь у нас не хватает вариантов в нападении. Нет футболистов, которые доступны и способны помочь в Премьер-Лиге.

Джейдон – один из таких исполнителей. Когда он наберет форму, принесет пользу, и тогда у нас появится дополнительная возможность, а значит, шансов на победу в матчах станет больше.

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Все комментарии
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 15:24
Молодец... В приоритете клуб, а не обиженки...
протон
протон
вчера в 14:39
Когда на ровном месте теряешь одного из лучших молодых игроков в команде (Гринвуд), другого из группы атаки теряешь после интервью (сейчас не про качество, а про количество), еще один просто недостаточно хорош (Эланга), то не хочется еще терять очень дорогого и талантливого игрока из-за его психологических проблем. Ну не вызвали тебя на ЧМ, ну откровенно говоря справедливо не вызвали, продолжай работать и приносить пользу клубу, который за тебя заплатил огромную сумму и платит огромную зарплату. К тому же и тренер и болельщики верят в тебя!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:14
Жаль конечно что его нет в составе, но они и без него справляются. Главное научились играть более надежно в защите, а раньше этого не получалось.
shlomo
shlomo
вчера в 13:52
Ну тренеру виднее в каком состоянии его игроки
Гость
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