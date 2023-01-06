Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Видич: «Игроки „Манчестер Юнайтед“ довольно часто пили вместе»

вчера, 09:13

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился воспоминаниями о том, как игроки «дьяволов» вместе выпивали.

Единственные случаи, когда мы выпивали в «Ман Юнайтед», – это празднование завоевания титулов.

Поэтому мы довольно часто пили вместе, если вдуматься.

Серб защищал цвета «дьяволов» с 2006 по 2014 год, за это время он взял с клубом 15 титулов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»
Вчера, 23:22
Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»
Вчера, 16:29
О`Хара: «Это уже не тот самый „Челси“, к которому я привык»
Вчера, 15:15
Грилиш: «Представлял, что в „Сити“ забью огромное количество мячей»
Вчера, 13:52
Тен Хаг рассказал о текущем состоянии Санчо
Вчера, 13:23
Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников, но играет не там»
Вчера, 11:52
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:31
Классно сказал:)
Прекрасные годы провел в МЮ, хотя когда его брали в зимнее трансферное окно вместе с Эвра (кажется, в сезоне 2005-2006) было много скептиков. А оно вон как все получилось.
Среди ветеранов МЮ Видич говорит редко)
Но если скажет, то прекрасно)
Хочу чтобы это золотое время вернулось и у МЮ появились новые трофеи, пора последовать примеру Видича
ДСА
ДСА
вчера в 11:20
Басни бы не рассказывал: пили после каждой игры.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:00
Если заслужили, почему бы и нет?
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:20
Наши люди !
eu8hg95t7a4m
eu8hg95t7a4m
вчера в 09:33
Что он сказал нового?
BDA8181
BDA8181
вчера в 09:31
Имели полное право, не то что сейчас бездари.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 