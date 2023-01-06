Видич: «Игроки „Манчестер Юнайтед“ довольно часто пили вместе»

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вчера, 09:13

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» поделился воспоминаниями о том, как игроки «дьяволов» вместе выпивали.

Единственные случаи, когда мы выпивали в «Ман Юнайтед», – это празднование завоевания титулов. Поэтому мы довольно часто пили вместе, если вдуматься.

Серб защищал цвета «дьяволов» с 2006 по 2014 год, за это время он взял с клубом 15 титулов.