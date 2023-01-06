Видич: «Игроки „Манчестер Юнайтед“ довольно часто пили вместе»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился воспоминаниями о том, как игроки «дьяволов» вместе выпивали.
Единственные случаи, когда мы выпивали в «Ман Юнайтед», – это празднование завоевания титулов.
Поэтому мы довольно часто пили вместе, если вдуматься.
Серб защищал цвета «дьяволов» с 2006 по 2014 год, за это время он взял с клубом 15 титулов.
Прекрасные годы провел в МЮ, хотя когда его брали в зимнее трансферное окно вместе с Эвра (кажется, в сезоне 2005-2006) было много скептиков. А оно вон как все получилось.
Среди ветеранов МЮ Видич говорит редко)
Но если скажет, то прекрасно)
Хочу чтобы это золотое время вернулось и у МЮ появились новые трофеи, пора последовать примеру Видича
Прекрасные годы провел в МЮ, хотя когда его брали в зимнее трансферное окно вместе с Эвра (кажется, в сезоне 2005-2006) было много скептиков. А оно вон как все получилось.
Среди ветеранов МЮ Видич говорит редко)
Но если скажет, то прекрасно)
Хочу чтобы это золотое время вернулось и у МЮ появились новые трофеи, пора последовать примеру Видича