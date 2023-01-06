Экс-игрок МЮ, ставший священником, призвал не считать спорт религией

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Филипп Малрин, который после окончания игровой карьеры стал священником, призвал болельщиков не превращать увлечение спортом в религию.
Спорт всегда был замечательным средством для обучения великим добродетелям. Но его следует рассматривать как отдельное понятие, не смешивая с религией.
Даже само слово «религия» происходит от латинского «Religare» — связывать, устанавливать связь. Именно этим мы занимаемся, когда обращаемся к Богу, привязываем себя к Нему.
Малрин провел за «дьяволов» один матч в 1997 году, а в 1999-м покинул клуб. Он завершил карьеру в 2009 году в клубе «Кингс Люнн».