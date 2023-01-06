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Экс-игрок МЮ, ставший священником, призвал не считать спорт религией

вчера, 11:35

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Филипп Малрин, который после окончания игровой карьеры стал священником, призвал болельщиков не превращать увлечение спортом в религию.

Спорт всегда был замечательным средством для обучения великим добродетелям. Но его следует рассматривать как отдельное понятие, не смешивая с религией.

Даже само слово «религия» происходит от латинского «Religare» — связывать, устанавливать связь. Именно этим мы занимаемся, когда обращаемся к Богу, привязываем себя к Нему.

Малрин провел за «дьяволов» один матч в 1997 году, а в 1999-м покинул клуб. Он завершил карьеру в 2009 году в клубе «Кингс Люнн».

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Все комментарии
Volera
Volera
вчера в 17:42
из дьяволов в священники
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:30
Лучше уж религией считать спорт чем "права гомиков"
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:42
Спорт или футбол, кто-то спорту себя посвящяет всю жизнь,для таких это и есть по факту религия!! Эта религия,влюбом случае лучше ,чем наркотики!! И вобще ,эти католики!! Уних то педофилы половина служат,то еще какая-нибудь шняга,ненавижу католиков!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:07
Да, не по-детски его колбасит...
Elliada
Elliada
вчера в 11:59
А что в этом плохого?
Гость
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