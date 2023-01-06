Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников, но играет не там»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» .

Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник мира. Он здорово играет в воздухе, сильный игрок. Он способен на многое.

Он стал гораздо лучше с тех пор, как я впервые увидел его игру за «Селтик». Ему помогает выступление в хорошей команде. Минус здесь один — он играет не за тот клуб!