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Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников, но играет не там»

вчера, 11:52

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник мира. Он здорово играет в воздухе, сильный игрок. Он способен на многое.

Он стал гораздо лучше с тех пор, как я впервые увидел его игру за «Селтик». Ему помогает выступление в хорошей команде. Минус здесь один — он играет не за тот клуб!

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:30
Думаю этого никто не будет оспаривать
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 12:10
Рафаэ́ль Ма́ркес А́льварес, Вирджил ван Дейк...

Хотя первый был более разносторонним защитником.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:10
Возможно, это так и есть. По крайней мере один из лучших...
Гость
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