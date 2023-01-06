Лапорта рассказал, чего бы пожелал на праздник Королей-магов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, чего бы пожелал на праздник Трех королей.
Попрошу у Королей трофеев и голов для «Барселоны». А еще здоровья мне и моим близким.
Мы хотим завоевать как можно больше наград, выиграть Ла Лигу. Мы свободно общаемся с Хави, все с ним обсуждаем.
Мы сосредоточены на победе в Ла Лиге, это приоритетная цель, и у нас есть команда, которая способна этого достичь.
Праздник Трех Королей приурочен к Богоявлению, он отмечается 6 января. В Испании по важности он превосходит Рождество и Новый год. По всей стране в этот день проходят яркие шествия в виде кавалькад Трех Королей-магов.