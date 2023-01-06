Лапорта рассказал, чего бы пожелал на праздник Королей-магов

Президент «Барселоны» рассказал, чего бы пожелал на праздник Трех королей.

Попрошу у Королей трофеев и голов для «Барселоны». А еще здоровья мне и моим близким.

Мы хотим завоевать как можно больше наград, выиграть Ла Лигу. Мы свободно общаемся с Хави, все с ним обсуждаем.

Мы сосредоточены на победе в Ла Лиге, это приоритетная цель, и у нас есть команда, которая способна этого достичь.