Тен Хаг высказался об участии в чемпионской гонке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о чемпионской гонке.

Я об этом не думаю. На данном этапе сезона на это не следует оглядываться.

Сезон идет долго, отвлекаться нельзя — впереди много матчей. Вы отвлекаетесь, когда смотрите слишком далеко вперед.

Нужно думать об игре, прогрессе, командной работе и развитии коллектива. Все сводится к этому. В нашей игре есть много деталей, которые нуждаются в улучшении. Нужно подумать и сконцентрироваться на этом, работать ради прогресса.