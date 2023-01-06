Тен Хаг высказался об участии в чемпионской гонке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о чемпионской гонке.
Я об этом не думаю. На данном этапе сезона на это не следует оглядываться.
Сезон идет долго, отвлекаться нельзя — впереди много матчей. Вы отвлекаетесь, когда смотрите слишком далеко вперед.
Нужно думать об игре, прогрессе, командной работе и развитии коллектива. Все сводится к этому. В нашей игре есть много деталей, которые нуждаются в улучшении. Нужно подумать и сконцентрироваться на этом, работать ради прогресса.
Клопп 52%
Артета 56%
Гвардиола 56%
Тухель 68%
ЭТХ 72%
Клопп 52%
Артета 56%
Гвардиола 56%
Тухель 68%
ЭТХ 72%