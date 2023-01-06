Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг высказался об участии в чемпионской гонке

вчера, 09:55

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о чемпионской гонке.

Я об этом не думаю. На данном этапе сезона на это не следует оглядываться.

Сезон идет долго, отвлекаться нельзя — впереди много матчей. Вы отвлекаетесь, когда смотрите слишком далеко вперед.

Нужно думать об игре, прогрессе, командной работе и развитии коллектива. Все сводится к этому. В нашей игре есть много деталей, которые нуждаются в улучшении. Нужно подумать и сконцентрироваться на этом, работать ради прогресса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «Дзюба предлагает себя клубам РПЛ? Ему должно быть стыдно»
Вчера, 23:22
Сетьен: «Я не требовал бы от Месси победы на мундиале, он всё равно лучший»
Вчера, 16:29
О`Хара: «Это уже не тот самый „Челси“, к которому я привык»
Вчера, 15:15
Грилиш: «Представлял, что в „Сити“ забью огромное количество мячей»
Вчера, 13:52
Тен Хаг рассказал о текущем состоянии Санчо
Вчера, 13:23
Видич: «Ван Дейк – один из лучших центральных защитников, но играет не там»
Вчера, 11:52
Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:34
% побед после 25 матчей:
Клопп 52%
Артета 56%
Гвардиола 56%
Тухель 68%
ЭТХ 72%
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:30
Правильное решение. О чемпионской гонке думать вредно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 