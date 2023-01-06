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В «Уфе» высказались на тему возможного переименования стадиона в честь Пеле

вчера, 16:12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал инициативу главы ФИФА Джанни Инфантино, согласно которой в каждой стране мира должен быть стадион, названный в честь экс-футболиста сборной Бразилии Пеле.

Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?

Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 22:30
Нам солнца не надо --партия светит ! -- так шутили мы в эпоху Брежнева , которая оказалась светлее нынешней. Мой опус -- горькая ирония над теми кому проспект Карла Маркса нужнее , стадиона имени Пеле .
Вы можете удивиться , но Пеле имеле ораздо большее воздействие на развитие футбола в России и в СССР , чем Гуус Хидинк, Дик Адвокаат и все легионеры вместе взятые.
Dinamo
Dinamo ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 22:18
Так Вы сами и ответили на свой вопрос. Какое отношение Пеле имеет к нашей стране? Даже идеологически? Хоть какие-то параллели можно провести? Я, например, допускаю стадион имени Хиддинка, например, а бразилец тут при чём?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:47
Вы о позоре какого рода?
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Назовите Лужники. Они нейтральны и имени Пеле никогда не опозорят, а все остальные могут запросто.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:09
Маразм. Какое отношение Пеле имеет к Уфе? Логичнее было бы называть стадионы в его честь, на которых он хотя бы играл.
Roman73
Roman73
вчера в 19:04
Зачем в России называть что-нибудь именем Пеле ?
А зачем в России города Маркс и Энгельс,
город Толятти ? интересно кто-нибудь на скоккере знает кто такой Пальмиро Тольятти и какие у него заслуги перед Россией ?
Отчего есть город Димитровград , целый город ? В каждом губернском городе есть хотя бы одна улица или сквер Эрнста Тельмана . Не уверен правда есть что-нибудь имени Уинстона Черчилля или Шарля де Голя , хотя тоже боролись и как мощно боролись с нашими врагами !
Зачем нам улица Пеле !? Улица Пеле ведёт к футболу , к карнавалу, к празднику ! А нам эт сегодня не нужно...
memphis
memphis
вчера в 18:28
Пеле-нефтяник звучит символично, но не толерантно
lotsman
lotsman
вчера в 18:11, ред.
Это глупое предложение ФИФА. Пеле, гражданин Бразилии. Вот в Бразилии и должны чествовать его. А для нас он легенда, лучший игрок Мира. Таким и помним его.
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:07
При всём уважении к Пеле, зачем в России называть стадионы в честь зарубежных футболистов?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:54
Надо бы пересмотреть безымянные стадионы...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:53
А в честь Пеле назвать какой-то стадион все-таки нужно.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 16:27
Надо серьезно к этому относиться. Пеле - легенда.
Брулин
Брулин
вчера в 16:27
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