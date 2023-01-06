В «Уфе» высказались на тему возможного переименования стадиона в честь Пеле

Генеральный директор «Уфы» прокомментировал инициативу главы ФИФА Джанни Инфантино, согласно которой в каждой стране мира должен быть стадион, названный в честь экс-футболиста сборной Бразилии Пеле.

Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?

Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле.