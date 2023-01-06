В «Уфе» высказались на тему возможного переименования стадиона в честь Пеле

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал инициативу главы ФИФА Джанни Инфантино, согласно которой в каждой стране мира должен быть стадион, названный в честь экс-футболиста сборной Бразилии Пеле.
Было бы шикарно назвать наш стадион в честь Пеле, но в России есть более достойные варианты. Стадион «Нефтяник» недотягивает до уровня легендарного Пеле. Ну так, если по-честному: где Пеле и где наш стадион?
Надо серьезно к этому относиться, есть много других прекрасных стадионов, которые будут с честью носить имя великого Пеле.
А зачем в России города Маркс и Энгельс,
город Толятти ? интересно кто-нибудь на скоккере знает кто такой Пальмиро Тольятти и какие у него заслуги перед Россией ?
Отчего есть город Димитровград , целый город ? В каждом губернском городе есть хотя бы одна улица или сквер Эрнста Тельмана . Не уверен правда есть что-нибудь имени Уинстона Черчилля или Шарля де Голя , хотя тоже боролись и как мощно боролись с нашими врагами !
Зачем нам улица Пеле !? Улица Пеле ведёт к футболу , к карнавалу, к празднику ! А нам эт сегодня не нужно...
А зачем в России города Маркс и Энгельс,
город Толятти ? интересно кто-нибудь на скоккере знает кто такой Пальмиро Тольятти и какие у него заслуги перед Россией ?
Отчего есть город Димитровград , целый город ? В каждом губернском городе есть хотя бы одна улица или сквер Эрнста Тельмана . Не уверен правда есть что-нибудь имени Уинстона Черчилля или Шарля де Голя , хотя тоже боролись и как мощно боролись с нашими врагами !
Зачем нам улица Пеле !? Улица Пеле ведёт к футболу , к карнавалу, к празднику ! А нам эт сегодня не нужно...