Триппьер рассказал о совете Симеоне по поводу игры против Месси

Экс-игрок «Атлетико» , сейчас выступающий за «Ньюкасл», рассказал о совете наставника «матрасников» касательно того, как играть против аргентинского нападающего Лионеля Месси.

По правде сказать, остановить Месси невозможно. Это забавно, потому что Симеоне – тренер, и они соотечественники. Если Диего что-то и рекомендовал перед матчами, то в основном все сводилось к следующему: «молись».

Против Лео ничего нельзя сделать. Нельзя организовать или настроить игру так, чтобы с ним справиться – он уникален.