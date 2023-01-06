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Триппьер рассказал о совете Симеоне по поводу игры против Месси

вчера, 10:15

Экс-игрок «Атлетико» Киран Триппьер, сейчас выступающий за «Ньюкасл», рассказал о совете наставника «матрасников» Диего Симеоне касательно того, как играть против аргентинского нападающего Лионеля Месси.

По правде сказать, остановить Месси невозможно. Это забавно, потому что Симеоне – тренер, и они соотечественники. Если Диего что-то и рекомендовал перед матчами, то в основном все сводилось к следующему: «молись».

Против Лео ничего нельзя сделать. Нельзя организовать или настроить игру так, чтобы с ним справиться – он уникален.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:37
Один раз я видел, как действительно один игрок смог выключить из игры Месси - Матео Ковачич в одном из Класико. Правда в следующем матче Зидан также решил сыграть, снова хорват играл персонально против Месси и из-за этого Мадрид разгромно проиграл на Бернабеу 0:3. И причем Ковачич в моменте с пропущенным голом преследовал Лионеля и оставил огромный коридор для игрока Барселоны и мяч оказался в сетке.
Futurista
Futurista
вчера в 11:28
Молись и бей гнома по ногам...
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:04
Мбаппе, которому весь стадион скандировал "Молись!", когда он вышел в финале чемпионата против Месси, смог испытать все это на себе. Как ни старался француз остановить инопланетянина, какие только молитвы ни читал - Лионель поднял над головой копию кубка!
salleeh
salleeh
вчера в 10:55
А в ПСЖ целый год буксовал, это что было…?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:45
Бред какой то, Месси съедали тоже, и не раз, два, три.
Гость
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