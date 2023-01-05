Африканская страна выразила готовность назвать стадион в честь Пеле

В Кабо-Верде «Национальный стадион» переименуют в честь экс-футболиста сборной Бразилии . Ранее президент ФИФА предложил подобную инициативу.

О переименовании рассказал премьер-министр государства Жозе Улиссеш Коррейя и Силва.

В знак уважения к Пеле я намерен назвать нашу национальную арену «Стадион Пеле» в рамках инициативы, которую, как я думаю, поддержат многие страны мира. С уходом Пеле, который стал звездой мирового масштаба, ориентиром для масс, показывающим, что спорт объединяет мир, мы хотим воздать ему должное.

Кабо-Верде и Бразилия имеют историю и культуру, которые тесно связаны друг с другом Это две братские страны с общим языком и похожими ценностями. Пеле был и всегда будет эталоном в Бразилии, в наших португалоязычных странах и в остальном мире, будучи кумиром, который связывает поколения.