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Африканская страна выразила готовность назвать стадион в честь Пеле

вчера, 13:42

В Кабо-Верде «Национальный стадион» переименуют в честь экс-футболиста сборной Бразилии Пеле. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил подобную инициативу.

О переименовании рассказал премьер-министр государства Жозе Улиссеш Коррейя и Силва.

В знак уважения к Пеле я намерен назвать нашу национальную арену «Стадион Пеле» в рамках инициативы, которую, как я думаю, поддержат многие страны мира. С уходом Пеле, который стал звездой мирового масштаба, ориентиром для масс, показывающим, что спорт объединяет мир, мы хотим воздать ему должное.

Кабо-Верде и Бразилия имеют историю и культуру, которые тесно связаны друг с другом Это две братские страны с общим языком и похожими ценностями. Пеле был и всегда будет эталоном в Бразилии, в наших португалоязычных странах и в остальном мире, будучи кумиром, который связывает поколения.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Имя Пеле должно остаться в памяти любителей футбола!
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