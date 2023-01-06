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Один из директоров «Ромы» разнёс стол, когда сорвался трансфер Малкома

вчера, 14:56

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега рассказал о подробностях срыва трансфера нападающего Малкома в римский клуб. Игрок в итоге перешел в «Зенит».

Мы тогда уже поставили новость, что трансфер Малкома из «Бордо» согласован. И вот всё срывается ― и в этот момент один из директоров «Ромы» просто разносит свой стол ногой, всё полетело в разные стороны. Ни до, ни после я такого не видел. Он был просто взбешён. После этого нам пришла команда: «Ребята, ничего не делаем». Как будто анонса и всего остального не было.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:27
А в Зените наоборот-стол накрыли по этому поводу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20
Детскую мечту не исправишь...
Какой там Рим....когда Малком с пелёнок за Зенит...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:51
Одно слово: псих.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48
Всё логично - человек связан с футболом поэтому разбивает стол ногой.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:36
)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:32, ред.
Кокорин: "Надо было меня брать! Мы всю бы мебель разнесли"

drug01
drug01
вчера в 16:20
А игрок действительно хороший!!!!
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:54
Что бы было когда Малком сидел на скамейке ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:50
Ну все случается в горячих спорах.
lotsman
lotsman
вчера в 15:30
Ну вот. А говорят, что Дзюбу больше знают в Европе. И что было бы если бы сорвался трансфер Дзюбы? Даже страшно представить.
Futurista
Futurista
вчера в 15:18
Труба упала на стол...
Boricku
Boricku
вчера в 15:11
Зочем столы ломать, Дзюбиньоса берите !
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