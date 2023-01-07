«Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром. Роналду можно зарегистрировать

«Аль-Наср» расторг контракт с камерунским нападающим Венсаном Абубакаром, сообщает AFP.
По информации источника, теперь саудовский клуб может зарегистрировать новичка Криштиану Роналду. Ранее это нельзя было сделать из-за лимита на легионеров. Ожидается, что португалец сможет дебютировать за свою новую команду 22 января в матче с «Аль-Иттифаком». К тому моменту Роналду отбудет дисквалификацию, полученную во время выступления в чемпионате Англии.
Еще скулы конечно у него капитальные, любой защитник локти поломает в верховой борьбе, если попытается стукнуть
Еще скулы конечно у него капитальные, любой защитник локти поломает в верховой борьбе, если попытается стукнуть