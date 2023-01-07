«Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром. Роналду можно зарегистрировать

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вчера, 22:19

«Аль-Наср» расторг контракт с камерунским нападающим , сообщает AFP .

По информации источника, теперь саудовский клуб может зарегистрировать новичка . Ранее это нельзя было сделать из-за лимита на легионеров. Ожидается, что португалец сможет дебютировать за свою новую команду 22 января в матче с «Аль-Иттифаком». К тому моменту Роналду отбудет дисквалификацию, полученную во время выступления в чемпионате Англии.