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«Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром. Роналду можно зарегистрировать

вчера, 22:19

«Аль-Наср» расторг контракт с камерунским нападающим Венсаном Абубакаром, сообщает AFP.

По информации источника, теперь саудовский клуб может зарегистрировать новичка Криштиану Роналду. Ранее это нельзя было сделать из-за лимита на легионеров. Ожидается, что португалец сможет дебютировать за свою новую команду 22 января в матче с «Аль-Иттифаком». К тому моменту Роналду отбудет дисквалификацию, полученную во время выступления в чемпионате Англии.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 01:02
Я думаю там обговорено все было. Тем более он бесплатно МЮ достанется , а он хорош ведь
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:56
- А ну канай отсюда, петух гамбургский!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:32
Абубакар может проклинать его. Дешёвый ход ради дешёвого человечка.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 23:20
А что - так можно было?
KTSn
KTSn
вчера в 23:11
И здесь гадит
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06

Примерно так...
Мысыктар
Мысыктар ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
Выгнал узбека,уже много +дорого стоит.натворил в команде бед))
Брулин
Брулин
вчера в 22:53
Аль-Наср расторг контракты со всеми игроками, чтобы освободить место в платежке для Криштиану Роналду))
z6wgdx79x2bn
z6wgdx79x2bn
вчера в 22:36
Теперь можно смело играть, место свободно, вперёд!
Elliada
Elliada
вчера в 22:30
Не успел дебютировать, а уже команду против себя настроил. Забрал номер у узбека, выгнал Абубакара. Скоро тренера поменяет. В общем, бунт не за горами
dok66
dok66
вчера в 22:29
Очень хитрая комбинация , которая только всплыла . А что же дальше будет .
DXTK
DXTK
вчера в 22:28
Выгнали форварда, который забивал голы и был вторым бомбардиром клуба в сезоне ради баласта. Теперь все будут играть на Роналду, другому бомбардиру Талиске придется смерится, что теперь не он главная звезда клуба.
протон
протон
вчера в 22:28
Абубакар очень понравился на ЧМ, гол черпачком вообще должен во все хайлайты попадать: дерзко, технично, красиво. Тупой судья с флажком немного подпортил ему празднование, но судейство на ЧМ вообще было позорным.
Еще скулы конечно у него капитальные, любой защитник локти поломает в верховой борьбе, если попытается стукнуть
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:26
Хотя бы компенсацию выплатят?
протон
протон
вчера в 22:26, ред.
По факту арабам нужно во всю использовать Роналду, чтобы он их рекламировал. Зря что-ли такую зп ему выписали.
Это хитрый ход арабов и в этом Рон в плюсе)
Об этом я только что одному корреспонденту воле изъявлял.
Migelito
Migelito
вчера в 22:22
Абубакар: ну да, ну да, пошел я....
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