"Рамос назвал имя лучшего футболиста мира"

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высоко отозвался о своем одноклубнике Лионеле Месси.
Несколько лет я страдал, выступая против Месси. Теперь я им наслаждаюсь.
Это лучший исполнитель, когда-либо появлявшийся в футболе.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос высоко отозвался о своем одноклубнике Лионеле Месси.
Несколько лет я страдал, выступая против Месси. Теперь я им наслаждаюсь.
Это лучший исполнитель, когда-либо появлявшийся в футболе.
Он озвучил чьё то решение или выразил свое?)
Если свое, то это уже ближе к озвучиванию: "По мнению Рамоса лучшим футболистом мира ...."
Он озвучил чьё то решение или выразил свое?)
Если свое, то это уже ближе к озвучиванию: "По мнению Рамоса лучшим футболистом мира ...."