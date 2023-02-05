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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Рамос назвал имя лучшего футболиста мира

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:46
"Прости, Криштиану, теперь я наслаждаюсь другим"
Imrebellion
Imrebellion ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 18:02
Есть аналогичные ответы от Рауля, Касильяса, Модрича и других легенд мадридистов, и все они подхалимы??
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:17
Эх, Серёжа, Серёжа... Помолчи и будешь умнее.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:11
Рамос знает что говорит... сколько раз в Реале сбивал Месси с ног...:))))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:06
Поиграл с одни, потом с другим и высказал своё мнение... Всё познаётся в сравнении... Хотя, чего там сравнивать...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:57
Отшлифовал профессионально . А ведь некогда бывший игрок Реала . Когда играл с Роном говорил совершенно другое . Даже как-то стыдно стало за Рамоса .
Elliada
Elliada
сегодня в 16:50
Странно, если бы он назвал кого-то другого. Месси завоевал 42 трофея, забил 800 голов и отдал 400 голевых передач. Однозначно, Король!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:49
В гейевской европе искренних людей нет, все подлизы и подлецы.
salleeh
salleeh
сегодня в 16:47
А Рамос забыл, как он плевался в «лучшего»…? Мало того что Рамос подлый на поле, получается он ещё и подхалим по жизни…)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:41
"Рамос назвал имя лучшего футболиста мира"

Он озвучил чьё то решение или выразил свое?)

Если свое, то это уже ближе к озвучиванию: "По мнению Рамоса лучшим футболистом мира ...."
adekvat
adekvat
сегодня в 16:35
Есть с чем сравнивать, столько с Кристиной в одной команде играл.
112910415
112910415
сегодня в 16:28
любопытная точка зрения )
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 16:21
Карол футболу!
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