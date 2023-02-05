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Мойес назвал игрока «Вест Хэма», который будет дороже Энцо Фернандеса

сегодня, 08:56

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что полузащитник Деклан Райс будет стоить более 106 миллионов фунтов стерлингов. Такую сумму ранее «Челси» заплатил за игрока «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Ближайшим летом Райс может пополнить состав одного из топ-клубов Англии. Мойес считает, что продажа Деклана превзойдет сделку по Энцо в финансовом плане.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба из топ-4 АПЛ.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:54
При трансфере английских игроков внутри АПЛ нужно всегда держать в уме, что 30-40 млн фунтов это тупо переплата за паспорт.
протон
протон
сегодня в 11:44
Действительно. Человек 3 раза уже отказался продлевать контракт и второй год просит его отпустить. Какое будущее он может видеть в Вестхеме. Уйдет в итоге летом млн за 70-80.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:13
Была бы лошадь и цыгане, а покупателя найдут)
Gahi
Gahi
сегодня в 11:12
Для начала нужно проверить, кто готов на данную покупку.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:07
Футбольные напёрсточники почувствовали запах пиастров - Мудрик, Фернандес...
На подходе Райс... И вряд ли это последняя народившаяся мега звезда на футбольном небосклоне...
Куй железо пока горячо - лавэ попёрло от энтузиастов изобретать футбольный велосипед...))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:47
Райс действительно показывает отличный футбол на своей позиции и в АПЛ он действительно один из лучших. Кто смотрел вчерашний матч ВХЮ против Ньюкасла, поймет о чем я. Конечно же ста миллионов он не стоит, но не ВХЮ начал эту игрк с "завышенными ценами" ....так что покупателю придется раскошелиться если хотят заполучить Деклана Райса в свои ряды. Надеюсь Арсенал действительно пойдет за ним летом, и оправдает слухи которые пустили в прошедшем ТО...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:17
Очередной отмыв бабла!
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