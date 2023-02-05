Мойес назвал игрока «Вест Хэма», который будет дороже Энцо Фернандеса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что полузащитник Деклан Райс будет стоить более 106 миллионов фунтов стерлингов. Такую сумму ранее «Челси» заплатил за игрока «Бенфики» Энцо Фернандеса.
Ближайшим летом Райс может пополнить состав одного из топ-клубов Англии. Мойес считает, что продажа Деклана превзойдет сделку по Энцо в финансовом плане.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клуба из топ-4 АПЛ.
На подходе Райс... И вряд ли это последняя народившаяся мега звезда на футбольном небосклоне...
Куй железо пока горячо - лавэ попёрло от энтузиастов изобретать футбольный велосипед...))
На подходе Райс... И вряд ли это последняя народившаяся мега звезда на футбольном небосклоне...
Куй железо пока горячо - лавэ попёрло от энтузиастов изобретать футбольный велосипед...))