Мойес назвал игрока «Вест Хэма», который будет дороже Энцо Фернандеса

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сегодня, 08:56

Главный тренер «Вест Хэма» считает, что полузащитник будет стоить более 106 миллионов фунтов стерлингов. Такую сумму ранее «Челси» заплатил за игрока «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Ближайшим летом Райс может пополнить состав одного из топ-клубов Англии. Мойес считает, что продажа Деклана превзойдет сделку по Энцо в финансовом плане.