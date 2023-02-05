Спортивный директор «Баварии» оценил трансферную политику «Челси»

Спортивный директор «Баварии» высказался о трансферах «Челси».

Это сумасшествие. Для нас такие суммы невообразимы. Даже если у нас появляется возможность привезти топ-исполнителя в Германию, мы сначала думаем, как сможем рефинансировать эти траты.

«Баварии» было бы практически нереально рефинансировать более 600 млн евро. Мы знаем, что с точки зрения финансов не сможем конкурировать с такими клубами, как «Челси». Но мы также понимаем, как «Бавария» привлекает игроков за счет стиля игры, успехов, истории и общей обстановки.