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Спортивный директор «Баварии» оценил трансферную политику «Челси»

сегодня, 09:36

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о трансферах «Челси».

Это сумасшествие. Для нас такие суммы невообразимы. Даже если у нас появляется возможность привезти топ-исполнителя в Германию, мы сначала думаем, как сможем рефинансировать эти траты.

«Баварии» было бы практически нереально рефинансировать более 600 млн евро. Мы знаем, что с точки зрения финансов не сможем конкурировать с такими клубами, как «Челси». Но мы также понимаем, как «Бавария» привлекает игроков за счет стиля игры, успехов, истории и общей обстановки.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 14:37
Очень смешно. Особенно, учитывая что это и Барсу касается. Сколько бы ни выдергивали супер звезд по 100500 лямов (Дембеле, Коут, Гризман, Лева и .тд), немцы регулярно надругаются над ней, что Бавария в ЛЧ, что Айнтрахт в ЛЕ...
3ton
3ton ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 13:13
Бавария тратит меньше клубов АПЛ , но им это не мешает выносить клубы АПЛ в ЛЧ
Складывается ощущение , что клубы АПЛ уровня аутсайдеров Бундеслиги 😂😂😂

Это показывает работу , а не купить все за деньги
ОПС
ОПС
сегодня в 12:09
Спортивный директор Баварии должен заниматься своим клубом, а не комментировать работу других, это как то неприлично, какая она бы не была.
Tex
Tex ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:07
Бавария сидит в чемпионате имени себя, где такое поведение позволительно и нет сопоставимых конкурентов. В АПЛ бы у них такая философия не прошла
adekvat
adekvat ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:51
Он не ноет, а прямо говорит, зачем тратить деньги и не иметь результата. Немцы знают толк в деньгах.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 10:41
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 10:18
    Если нет таких денег, то сиди и молчи. В чем профит ныть о бюджетах других команд? Жалкое зрелище...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:16
    Рано или поздно но 600 лямов дадут о себе знать...
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