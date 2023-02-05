Клопп: «Я не могу просто сесть и сказать, что всё хорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем положении клуба. Ранее болельщики «красных» потребовали его отставки.
Как я могу не волноваться? Я не могу просто сесть и сказать, что всё хорошо. Это не так. Меня спрашивали, является ли причиной прошлый сезон, когда мы сыграли 63 матча. Да, разумеется, это повлияло на первую часть сезона, но сколько можно из-за этого страдать? Сейчас февраль. У нас была целая неделя на подготовку, у нас еще есть 8 или 9 дней до следующей игры. Мы готовы, мы здесь. Да, есть травмы, первые 12 минут получились не лучшими, но мы исправились.
Команде больше не нужен добрый бородатый здоровяк, мотивирующий всех своей верой в то, что они могут. Нужен жесткий армейский полкан, который распечатает старую добрую пачку звездюлей, причем срочно тк сезон в АПЛ уже не спасти а в ЛЧ еще можно. Верю, что им может стать Тухель.
Команде больше не нужен добрый бородатый здоровяк, мотивирующий всех своей верой в то, что они могут. Нужен жесткий армейский полкан, который распечатает старую добрую пачку звездюлей, причем срочно тк сезон в АПЛ уже не спасти а в ЛЧ еще можно. Верю, что им может стать Тухель.