Клопп: «Я не могу просто сесть и сказать, что всё хорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о текущем положении клуба. Ранее болельщики «красных» потребовали его отставки.

Как я могу не волноваться? Я не могу просто сесть и сказать, что всё хорошо. Это не так. Меня спрашивали, является ли причиной прошлый сезон, когда мы сыграли 63 матча. Да, разумеется, это повлияло на первую часть сезона, но сколько можно из-за этого страдать? Сейчас февраль. У нас была целая неделя на подготовку, у нас еще есть 8 или 9 дней до следующей игры. Мы готовы, мы здесь. Да, есть травмы, первые 12 минут получились не лучшими, но мы исправились.