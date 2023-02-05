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Клопп: «Я не могу просто сесть и сказать, что всё хорошо»

сегодня, 09:58

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем положении клуба. Ранее болельщики «красных» потребовали его отставки.

Как я могу не волноваться? Я не могу просто сесть и сказать, что всё хорошо. Это не так. Меня спрашивали, является ли причиной прошлый сезон, когда мы сыграли 63 матча. Да, разумеется, это повлияло на первую часть сезона, но сколько можно из-за этого страдать? Сейчас февраль. У нас была целая неделя на подготовку, у нас еще есть 8 или 9 дней до следующей игры. Мы готовы, мы здесь. Да, есть травмы, первые 12 минут получились не лучшими, но мы исправились.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:32
Как ни печально, но, похоже, Клоппу пора...
Команде больше не нужен добрый бородатый здоровяк, мотивирующий всех своей верой в то, что они могут. Нужен жесткий армейский полкан, который распечатает старую добрую пачку звездюлей, причем срочно тк сезон в АПЛ уже не спасти а в ЛЧ еще можно. Верю, что им может стать Тухель.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:20
Не всё в порядке в команде. Может организатор устал?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 12:46
Болелы Ливера а в чем проблема? Вроде состав молодой и боевой, кто не тянет? Или все таки Клопп перегорел?
Ron09
Ron09
сегодня в 11:43
Трудно не признать что вся система игры Клоппа держалась вокруг фигуры Садьо Мане как когда то все держалось на Левандовском что произошло когад Гетсе и Лева перешли в Баварию мы знаем...Клоппа уволили а здесь конечно история повторяется
112910415
112910415
сегодня в 11:37
характер и ясный ум !
вот что нужно позарез !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:11
Да что-то не складывается в их королевстве
bjchpee738ya
bjchpee738ya
сегодня в 10:52
Нет дорогой на Олимп теперь забраться сложно будет
shlomo
shlomo
сегодня в 10:34
Тут главное палку не перегнуть как руководству клуба так и Юргену.... после черной полосы будет белая обязательно, а строить "новую" команду всегда сложно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:33
По моему песенка фрица спета.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:32
Клопп на грани. Ливерпуль уже вылетел из Кубков, в ЛЧ их ждет Реал, а в чемпионате они занимают 10 место.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:30
Спираль...
Сегодня внизу, завтра на Олимпе....
monah-10
monah-10
сегодня в 10:25
Всё будет хорошо, минус один сезон, ничего страшного. Ливер великий клуб, так и будет, и Клопп великий тренер. Сейчас задача номер один всеми правами и неправдами попасть в зону ЛЧ, и как можно дальше пройти в нынешней ЛЧ, тогда задача будет выполнена.
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