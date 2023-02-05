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Тен Хаг: «Футболисты должны защищать друг за друга»

сегодня, 09:48
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об удалении полузащитника Каземиро в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

Футболист «Кристал Пэлас» очень сильно рисковал – Антони мог получить серьезную травму из-за того, что соперник переступил черту. Потом дали реакцию все – и наши, и их игроки.

Каземиро защищал нашего футболиста и защищал соперника (Хьюза), сдерживая его. Если Каземиро заслужил удаление, тогда и многие другие должны были получить красную карточку.

Мы получали предупреждения, поскольку наша команда так реагирует. Но это необходимо делать. Вы обязаны защищать друг друга, но нужно придерживаться стандартов и ценностей «Манчестер Юнайтед». Нельзя пересекать границы, но нужно быть вместе. Футболисты должны защищать друг за друга.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:03
Обидно что красную карточку получил один из самых спокойных игроков - Каземиро. Просто на ВАРе сидел очень впечатлительный человек и дал подсказку главному судье, что тот душил игрока команды соперников. А он просто сдерживал его, без малейшего вреда здоровью тому игроку. Судья просто "клюнул" на этот эпизод и вынес вердикт. Там можно было удалять других игроков, кто на самом деле вел себя агрессивно.
Nazi
Nazi
сегодня в 11:56
Они должны друг-другу защищать..!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:42
Что то он сам не больно своих футболистов защищает, один вон уже в Китай собрался и не по спортивным причинам. И высказывания у него всегда "обтекаемые" - "и вашим и нашим"!
,
lotsman
lotsman
сегодня в 11:06
Защищать как? Кулаками? Такая защита одного, как цепная реакция, превратится в свалку на поле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:05, ред.
Молодец Хаг. Мысли в стиле: "И рыбку съесть и в Кремль сесть."
112910415
112910415
сегодня в 10:54
защищать должны
переходить границы не должны
вечный вопрос - в местонахождении этих границ
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:24
Футболисты должны защищать друг за друга - не совсем корректная фраза в плане русского языка. Либо заступаться друг за друга, либо, всё же, защищать друг друга. Но это не столь важно, а мысль тен Хага понятна и очень правильна - вот это самое важное и главное в комментарии голландского тренера!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:14
очень хорошее объяснение хорошей позиции.
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