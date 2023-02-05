Тен Хаг: «Футболисты должны защищать друг за друга»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался об удалении полузащитника в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

Футболист «Кристал Пэлас» очень сильно рисковал – Антони мог получить серьезную травму из-за того, что соперник переступил черту. Потом дали реакцию все – и наши, и их игроки.

Каземиро защищал нашего футболиста и защищал соперника (Хьюза), сдерживая его. Если Каземиро заслужил удаление, тогда и многие другие должны были получить красную карточку.

Мы получали предупреждения, поскольку наша команда так реагирует. Но это необходимо делать. Вы обязаны защищать друг друга, но нужно придерживаться стандартов и ценностей «Манчестер Юнайтед». Нельзя пересекать границы, но нужно быть вместе. Футболисты должны защищать друг за друга.