Черчесов встретится с Азмуном. Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой были сформированы следующие пары:
«Унион» (Германия) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия);
«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);
«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);
«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Бетис» (Испания);
«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
«Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).
Примечательно, что Станислав Черчесов, который возглавляет «Ференцварош», встретится с Сердаром Азмуном, который выступает за «Байер».
Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: спам.ru
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: спам.ru
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
1. В битве тёзок сильнее окажутся немцы.
2. Севилья-Фенербахче. Испанцам придётся несладко. Я даже предположу проход именно турецкого клуба.
3. Ювентус - Фрайбург. После наказания в Серии А Лига Европы стала для старой сеньоры главным турниром, способной открыть дверь в ЛЧ. Туринцы должны проходить, но помучиться придётся.
4. Байер - Ференцварош. Фармацевты остановят европейский поход Саламыча.
5. Спортинг - Арсенал. Вопреки мнению букмекеров поставлю на проход португальцев. Для Арсенала сейчас АПЛ важнее, а лиссабонцы зубасты.
6. МЮ - Бетис. Избавление от павлина явно пошло на пользу МЮ. Команда на ходу и, на мой взгляд, это главный фаворит Лиги Европы. Жаль Бетис. Команда интересная и при удачном раскладе могли бы дойти до финала. Но... здесь МЮ.
7. Рома - Реал Сосьедад. У Ромы не всё гладко складывалось с австрийцами, а об басков они сломают зубы.
8. Шахтёр - Фейеноорд. Прогнозирую проход Шахтёра. Без комментариев.
1. В битве тёзок сильнее окажутся немцы.
2. Севилья-Фенербахче. Испанцам придётся несладко. Я даже предположу проход именно турецкого клуба.
3. Ювентус - Фрайбург. После наказания в Серии А Лига Европы стала для старой сеньоры главным турниром, способной открыть дверь в ЛЧ. Туринцы должны проходить, но помучиться придётся.
4. Байер - Ференцварош. Фармацевты остановят европейский поход Саламыча.
5. Спортинг - Арсенал. Вопреки мнению букмекеров поставлю на проход португальцев. Для Арсенала сейчас АПЛ важнее, а лиссабонцы зубасты.
6. МЮ - Бетис. Избавление от павлина явно пошло на пользу МЮ. Команда на ходу и, на мой взгляд, это главный фаворит Лиги Европы. Жаль Бетис. Команда интересная и при удачном раскладе могли бы дойти до финала. Но... здесь МЮ.
7. Рома - Реал Сосьедад. У Ромы не всё гладко складывалось с австрийцами, а об басков они сломают зубы.
8. Шахтёр - Фейеноорд. Прогнозирую проход Шахтёра. Без комментариев.