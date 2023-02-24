Черчесов встретится с Азмуном. Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

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сегодня, 14:27

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой были сформированы следующие пары:

«Унион» (Германия) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия);

«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);

«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);

«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Бетис» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

Примечательно, что Станислав Черчесов, который возглавляет «Ференцварош», встретится с Сердаром Азмуном, который выступает за «Байер».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.