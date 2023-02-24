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Черчесов встретится с Азмуном. Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

сегодня, 14:27

Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой были сформированы следующие пары:

«Унион» (Германия) — «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия);

«Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);

«Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);

«Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Бетис» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

Примечательно, что Станислав Черчесов, который возглавляет «Ференцварош», встретится с Сердаром Азмуном, который выступает за «Байер».

Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.

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Все комментарии
Sad Loip
Sad Loip
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simon_3d
simon_3d
сегодня в 16:37
Удачи Фейеноорду, Арсеналу и Черчесову
dok66
dok66
сегодня в 16:36
Большинство пар - не однозначно , но будет точно интересно .
drug01
drug01
сегодня в 16:29
Пары достойные друг друга ждём футбол!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:22
А где барселона?
Девижн
Девижн
сегодня в 16:18
Снова встречаются команды с одинаковыми или почти с одинаковыми названиями.
Loko57
Loko57
сегодня в 15:53
Блин... Арсеналу не подфортило)
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 15:30
Унион,МЮ,Юве,Арсенал,Байер,Рома,Свеилья,Фейенорд.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 15:28
Юнион или Унион вот в чем вопрос
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 15:09
Шахтер остался единственным клубом из Украины в еврокубках. Удачи ему! С соперником по 1/8 повезло, вполне проходимый достался.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:05
Даже если у "Байера" на скамейке не найдет, то где-то рядом на трибунах наверняка встретит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:55
Все пары очень хороши . Интересный футбол получится.
agent Smith
agent Smith
сегодня в 14:53, ред.
Попробую спрогнозировать.
1. В битве тёзок сильнее окажутся немцы.
2. Севилья-Фенербахче. Испанцам придётся несладко. Я даже предположу проход именно турецкого клуба.
3. Ювентус - Фрайбург. После наказания в Серии А Лига Европы стала для старой сеньоры главным турниром, способной открыть дверь в ЛЧ. Туринцы должны проходить, но помучиться придётся.
4. Байер - Ференцварош. Фармацевты остановят европейский поход Саламыча.
5. Спортинг - Арсенал. Вопреки мнению букмекеров поставлю на проход португальцев. Для Арсенала сейчас АПЛ важнее, а лиссабонцы зубасты.
6. МЮ - Бетис. Избавление от павлина явно пошло на пользу МЮ. Команда на ходу и, на мой взгляд, это главный фаворит Лиги Европы. Жаль Бетис. Команда интересная и при удачном раскладе могли бы дойти до финала. Но... здесь МЮ.
7. Рома - Реал Сосьедад. У Ромы не всё гладко складывалось с австрийцами, а об басков они сломают зубы.
8. Шахтёр - Фейеноорд. Прогнозирую проход Шахтёра. Без комментариев.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:46
Да, что нам эти немцы - мы их "сделаем" в обоих матчах!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 14:32
Есть интересные пары: Севилья - Фенербахче, Спортинг - Арсенал, Ювентус - Фрайбург, Рома - Реал Сосьедад
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