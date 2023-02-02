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Сборная России не примет участия в квалификации к молодёжному Евро-2025

сегодня, 14:25

В Ньоне прошла жеребьёвка отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы 2025 года, который пройдёт в Словакии.

Квалификация будет проходить с марта 2023 по ноябрь 2024 года. Сборной России среди участников нет.

Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места (без учёта матчей со сборными, которые займут 6-е место), выйдут в финальную стадию Евро напрямую. Шесть оставшихся обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах.

Группа A: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.

Группа B: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.

Группа C: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.

Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.

Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.

Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.

Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, Беларусь, Фарерские острова, Андорра.

Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.

Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 21:29
Збс там переговорщики из РФС провели переговоры)
Храневец
Храневец
сегодня в 18:07
Другого и не ждали !
112910415
112910415
сегодня в 17:02
пауза будет тянуться
shur
shur
сегодня в 16:09
...это типа по факту, жизнь продолжается ?????!!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:03, ред.
Сборная России не примет участие в квалификации к молодёжному Евро-2025.

Глупо вообще было ожидать чего-то положительного от УЕФА в сторону Российских команд и сборных. Не знаю чем руководствуются в РФС, Минспорта и Олимпийского комитета, когда принимают решения ждунов .

Если действительно есть возможность принимать участие в Азиатской лиге и Азиатских международных играх, почему бы не воспользоваться этой опцией.

Пусть хоть там, но спортсмены будут соревноваться, играть, добиваться успехов. Чем оставаться внутри собственных соревнований, без всякого удовольствия, и, естественно, развития . Пора бы уже давно принять какое-то мужское решение, а не оставаться в роли ожидания подачки от УЕФА, ФИФА и МОК, тем более которой и не будет.
Aquilotti
Aquilotti
сегодня в 14:52
Кто бы сомневался!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 14:49
Косово - это круто. А почему не Абхазия, или Приднестровье? Чем они хуже?
sova147
sova147
сегодня в 14:47
Это всё печально но мы надеемся на лучшее
pomor45
pomor45
сегодня в 14:37
Долой УЕФА!
LOpp
LOpp
сегодня в 14:32
Главное Косово примет участие
Futurista
Futurista
сегодня в 14:30, ред.
Главное что украина есть в списке...у неё же нет проблем никаких кроме футбола...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:27
Какая неожиданность......
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