Сборная России не примет участия в квалификации к молодёжному Евро-2025

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сегодня, 14:25

В Ньоне прошла жеребьёвка отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы 2025 года, который пройдёт в Словакии.

Квалификация будет проходить с марта 2023 по ноябрь 2024 года. Сборной России среди участников нет.

Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места (без учёта матчей со сборными, которые займут 6-е место), выйдут в финальную стадию Евро напрямую. Шесть оставшихся обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах.

Группа A: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.

Группа B: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.

Группа C: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.

Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.

Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.

Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.

Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, Беларусь, Фарерские острова, Андорра.

Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.

Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.