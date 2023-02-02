Сборная России не примет участия в квалификации к молодёжному Евро-2025

В Ньоне прошла жеребьёвка отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы 2025 года, который пройдёт в Словакии.
Квалификация будет проходить с марта 2023 по ноябрь 2024 года. Сборной России среди участников нет.
Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места (без учёта матчей со сборными, которые займут 6-е место), выйдут в финальную стадию Евро напрямую. Шесть оставшихся обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах.
Группа A: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.
Группа B: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.
Группа C: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.
Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.
Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.
Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.
Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, Беларусь, Фарерские острова, Андорра.
Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.
Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.
Глупо вообще было ожидать чего-то положительного от УЕФА в сторону Российских команд и сборных. Не знаю чем руководствуются в РФС, Минспорта и Олимпийского комитета, когда принимают решения ждунов .
Если действительно есть возможность принимать участие в Азиатской лиге и Азиатских международных играх, почему бы не воспользоваться этой опцией.
Пусть хоть там, но спортсмены будут соревноваться, играть, добиваться успехов. Чем оставаться внутри собственных соревнований, без всякого удовольствия, и, естественно, развития . Пора бы уже давно принять какое-то мужское решение, а не оставаться в роли ожидания подачки от УЕФА, ФИФА и МОК, тем более которой и не будет.
Глупо вообще было ожидать чего-то положительного от УЕФА в сторону Российских команд и сборных. Не знаю чем руководствуются в РФС, Минспорта и Олимпийского комитета, когда принимают решения ждунов .
Если действительно есть возможность принимать участие в Азиатской лиге и Азиатских международных играх, почему бы не воспользоваться этой опцией.
Пусть хоть там, но спортсмены будут соревноваться, играть, добиваться успехов. Чем оставаться внутри собственных соревнований, без всякого удовольствия, и, естественно, развития . Пора бы уже давно принять какое-то мужское решение, а не оставаться в роли ожидания подачки от УЕФА, ФИФА и МОК, тем более которой и не будет.