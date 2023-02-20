Стали известны пары 1/4 финала Кубка Германии

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сегодня, 16:59

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Германии.

Пары выглядят следующим образом:

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд

«Нюрнберг» — «Штутгарт»

«Айнтрахт» Франкфурт — «Унион» Берлин

«Бавария» — «Фрайбург»

Встречи пройдут 4 и 5 апреля. Финал турнира по традиции состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.