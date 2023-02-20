Стали известны пары 1/4 финала Кубка Германии

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Германии.
Пары выглядят следующим образом:
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
«Нюрнберг» — «Штутгарт»
«Айнтрахт» Франкфурт — «Унион» Берлин
«Бавария» — «Фрайбург»
Встречи пройдут 4 и 5 апреля. Финал турнира по традиции состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.
В этом месяце мне доверили место в группе прославленного Игоря Александровича Нетто!
В этом месяце мне доверили место в группе прославленного Игоря Александровича Нетто!
Да мну тоже видел ставки,"кучность стрельбы" другая))
Да мну тоже видел ставки,"кучность стрельбы" другая))