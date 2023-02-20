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ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиГермания. Кубок 2022/2023

Стали известны пары 1/4 финала Кубка Германии

сегодня, 16:59

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Германии.

Пары выглядят следующим образом:

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд

«Нюрнберг» — «Штутгарт»

«Айнтрахт» Франкфурт — «Унион» Берлин

«Бавария» — «Фрайбург»

Встречи пройдут 4 и 5 апреля. Финал турнира по традиции состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
Спасибо за ответ!

В этом месяце мне доверили место в группе прославленного Игоря Александровича Нетто!
Шуnя771
Шуnя771 ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 17:05
Спасибо за ответ!

Да мну тоже видел ставки,"кучность стрельбы" другая))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:02
Последняя пара огонь!
Гость
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