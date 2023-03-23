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Джорджина рассказала, как познакомилась с Криштиану Роналду

23 марта 2023, 19:13

Джордина Родригес, спутница нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, как познакомилась с португальцем в 2016 году.

Он такой красивый мужчина. Когда я увидела его, он был таким красивым, что я смущалась смотреть на него.

В то время Джорджина работала в магазины одежды Gucci в Мадриде. Она должна была покинуть работу в 17:00 и осталась только для того, чтобы помочь клиентке. Родригес утверждает, что встреча с Роналду получилась неожиданной.

Наконец-то я смогла выйти из магазина и пойти домой на три часа позже, чем должна была. В отпуске Криштиану пришел в магазин со своим старшим сыном и несколькими друзьями. Скажем так, у меня в животе порхали бабочки.

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Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
24 марта в 02:25
Ночные))
Варвар7
Варвар7
23 марта в 19:26
Искал , искал в заметке, что не чего ни про голы , ни про ворота не нашёл.
Гость
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