Джорджина рассказала, как познакомилась с Криштиану Роналду

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23 марта 2023, 19:13

, спутница нападающего «Аль-Насра» , рассказала, как познакомилась с португальцем в 2016 году.

Он такой красивый мужчина. Когда я увидела его, он был таким красивым, что я смущалась смотреть на него.

В то время Джорджина работала в магазины одежды Gucci в Мадриде. Она должна была покинуть работу в 17:00 и осталась только для того, чтобы помочь клиентке. Родригес утверждает, что встреча с Роналду получилась неожиданной.