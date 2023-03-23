Джорджина рассказала, как познакомилась с Криштиану Роналду

Джордина Родригес, спутница нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, как познакомилась с португальцем в 2016 году.
Он такой красивый мужчина. Когда я увидела его, он был таким красивым, что я смущалась смотреть на него.
В то время Джорджина работала в магазины одежды Gucci в Мадриде. Она должна была покинуть работу в 17:00 и осталась только для того, чтобы помочь клиентке. Родригес утверждает, что встреча с Роналду получилась неожиданной.
Наконец-то я смогла выйти из магазина и пойти домой на три часа позже, чем должна была. В отпуске Криштиану пришел в магазин со своим старшим сыном и несколькими друзьями. Скажем так, у меня в животе порхали бабочки.