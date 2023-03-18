Пол Мерсон: «„Челси“ выбьет „Реал“ из Лиги чемпионов» .

Бывший футболист «Арсенала» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

У «Челси» всё начинает налаживаться. Думаю, что они обыграют «Эвертон», тогда это будет четвёртая победа подряд.

«Челси» – очень опасная команда. Жеребьёвка Лиги чемпионов не была приятной для них, но я ожидаю, что «синие» выбьют «Реал». Несколько недель назад многие хотели бы получить «Челси» в соперники, но сейчас ситуация изменилась.