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Пол Мерсон: «„Челси“ выбьет „Реал“ из Лиги чемпионов»

вчера, 20:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси12.04.2023 в 22:00 Не начался

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

У «Челси» всё начинает налаживаться. Думаю, что они обыграют «Эвертон», тогда это будет четвёртая победа подряд.

«Челси» – очень опасная команда. Жеребьёвка Лиги чемпионов не была приятной для них, но я ожидаю, что «синие» выбьют «Реал». Несколько недель назад многие хотели бы получить «Челси» в соперники, но сейчас ситуация изменилась.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18, ред.
Пол Мерсон: «„Челси“ выбьет „Реал“ из Лиги чемпионов» .
Хорошая шутка на ночь глядя от Пола . Глядя сейчас на игру Челси и Реала , это как две разные планеты ✨️.
Это уже далеко не тот Челси который был в эпоху Абрамовича и Грановской. Взглянув на турнирное положение Челси, которая занимает одинадцатое место и в двадцати шести матчах которых команда выиграла всего десять матчей. А число забитых и пропущенных, всего плюс ➕️ 1 !) И эта команда должна будет выиграть у обладателя Лиги Чемпионов прошлого сезона, который для Реала был уже четырнадцатым ???) И на мой субъективный взгляд в этом сезоне он может стать уже пятнадцатым , и такой Челси наврядли сможет хоть как-то стать помехой в этом, для королевского клуба .
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 22:10
    shur
    shur ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 22:09, ред.
    ...что ещё можно услышать от бывшего арсенальца,клуба бывшего участника, выбывшего из ЛЕ...!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:16
    Смешная шутка.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 20:48
    Сейчас как раз все уверены в Реал М, а победит наоборот Челси.
    drug01
    drug01
    вчера в 20:32
    Смелое заявление но игра покажет
    амурец
    амурец
    вчера в 20:25
    В прошлом году так же все говорили
    Гость
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