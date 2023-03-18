Пол Мерсон: «„Челси“ выбьет „Реал“ из Лиги чемпионов» .

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».
У «Челси» всё начинает налаживаться. Думаю, что они обыграют «Эвертон», тогда это будет четвёртая победа подряд.
«Челси» – очень опасная команда. Жеребьёвка Лиги чемпионов не была приятной для них, но я ожидаю, что «синие» выбьют «Реал». Несколько недель назад многие хотели бы получить «Челси» в соперники, но сейчас ситуация изменилась.
Хорошая шутка на ночь глядя от Пола . Глядя сейчас на игру Челси и Реала , это как две разные планеты ✨️.
Это уже далеко не тот Челси который был в эпоху Абрамовича и Грановской. Взглянув на турнирное положение Челси, которая занимает одинадцатое место и в двадцати шести матчах которых команда выиграла всего десять матчей. А число забитых и пропущенных, всего плюс ➕️ 1 !) И эта команда должна будет выиграть у обладателя Лиги Чемпионов прошлого сезона, который для Реала был уже четырнадцатым ???) И на мой субъективный взгляд в этом сезоне он может стать уже пятнадцатым , и такой Челси наврядли сможет хоть как-то стать помехой в этом, для королевского клуба .
Хорошая шутка на ночь глядя от Пола . Глядя сейчас на игру Челси и Реала , это как две разные планеты ✨️.
Это уже далеко не тот Челси который был в эпоху Абрамовича и Грановской. Взглянув на турнирное положение Челси, которая занимает одинадцатое место и в двадцати шести матчах которых команда выиграла всего десять матчей. А число забитых и пропущенных, всего плюс ➕️ 1 !) И эта команда должна будет выиграть у обладателя Лиги Чемпионов прошлого сезона, который для Реала был уже четырнадцатым ???) И на мой субъективный взгляд в этом сезоне он может стать уже пятнадцатым , и такой Челси наврядли сможет хоть как-то стать помехой в этом, для королевского клуба .