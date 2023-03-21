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Буффон назвал одну из главных ошибок в своей карьере

вчера, 21:37

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон считает, что он совершил ошибку, когда покинул ПСЖ в 2019 году.

Опыт выступления в Париже был лучшим в моей жизни. Могу сказать, что уход оттуда стал, вероятно, одной из моих главных ошибок в карьере. Почему? Они мне сказали: «Джиджи, мы рады, что ты с нами, но в Лиге чемпионов ты не будешь в старте, играть будет Ареоля».

Я посчитал, что это неправильно. Это задело мое самолюбие: вы не можете прийти к Буффону в марте и сказать, что он не будет играть. Да что это, чёрт возьми, за игра? Это не по-спортивному.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:35
Тем не менее до сих пор играет.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:28
ну и как, поиграл в ЛЧ в основе?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:53
Зато у великого Буффона замечательная карьера голкипера.
протон
протон
вчера в 21:51
Он должен был завершить карьеру в Юве
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