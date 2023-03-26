В Испании у футболиста остановилось сердце во время матча

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вчера, 13:01

Вчера во время матча Сегунды между «Кордобой» и «Расингом» произошёл неожиданный инцидент.

Защитник хозяев упал на газон во время игры, потому что у него остановилось сердце. Медикам, которые выбежали на поле, пришлось применить два разряда дефибриллятора, чтобы восстановить работу сердца футболиста. Сейчас Гудель находится в отделении интенсивной терапии, но в стабильном состоянии и в сознании.

После этого инцидента матч был приостановлен, а после паузы было принято решение не продолжать игру, а зафиксировать ничью.