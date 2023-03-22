В «Реале» недовольны, что Алаба уехал в сборную Австрии с травмой

Защитник «Реала» Давид Алаба отправился в расположение сборной Австрии, несмотря на то что до сих не получил разрешения от врачей «королевского клуба» вернуться в игру. Отмечается, что футболист принял такое решение, так как он является капитаном сборной и хочет оказать положительное влияние на атмосферу в коллективе, даже если не выйдет на поле.
В «Реале» не слишком оценили такой поступок Алабы. В клубе считают, что игроку стоило бы остаться в Мадриде и завершить процесс восстановления.
ключевое слово о т п р а в и л с я , уважуха!
ключевое слово о т п р а в и л с я , уважуха!
бы свалить, Давид в бой рьётся, кого история запомнит клубника
или сборника, Я вчера отписался по этому поводу...!!!
бы свалить, Давид в бой рьётся, кого история запомнит клубника
или сборника, Я вчера отписался по этому поводу...!!!