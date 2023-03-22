Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниОтбор ЧЕ-2024

В «Реале» недовольны, что Алаба уехал в сборную Австрии с травмой

вчера, 10:31

Защитник «Реала» Давид Алаба отправился в расположение сборной Австрии, несмотря на то что до сих не получил разрешения от врачей «королевского клуба» вернуться в игру. Отмечается, что футболист принял такое решение, так как он является капитаном сборной и хочет оказать положительное влияние на атмосферу в коллективе, даже если не выйдет на поле.

В «Реале» не слишком оценили такой поступок Алабы. В клубе считают, что игроку стоило бы остаться в Мадриде и завершить процесс восстановления.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПедри пропустит матч Кубка Испании против «Реала»
Вчера, 20:41
ОфициальноСборная Норвегии сообщила, что Холанд получил травму
21 марта
У Педри случился рецидив травмы подколенного сухожилия
20 марта
Рэшфорд пропустит ближайшие матчи сборной Англии
20 марта
Официально«Барселона» сообщила, что Араухо получил травму в матче с «Реалом»
20 марта
Мусиала пропустит матчи сборной Германии из-за травмы
20 марта
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:44
...положительное влияние на атмосферу, не факт что сыграет,
ключевое слово о т п р а в и л с я , уважуха!
shur
shur
вчера в 11:42
...вот что такое патриотизм и как с ним бороться, Холанду лишь
бы свалить, Давид в бой рьётся, кого история запомнит клубника
или сборника, Я вчера отписался по этому поводу...!!!
83byquugq2ss
83byquugq2ss
вчера в 11:24
Этот вечный конфликт меду клубами и сборными был, есть и будет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:21
Штраф ему выписать, что бы докторов слушался.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
Ну если он действительно уехал с не залеченной травмой - это по крайней мере не профессионально.
cdvs6jukkngd
cdvs6jukkngd
вчера в 10:58
Для клуба это всегда плохо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:50
Патриот,ариец...А наши "пламенные патриоты" опят к нужному сроку "внезапно заболели".
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:47
Ну понятно, что любой клуб недоволен, что игроки вызываются в сборную... травма и усе...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 