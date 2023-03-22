В «Реале» недовольны, что Алаба уехал в сборную Австрии с травмой

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вчера, 10:31

Защитник «Реала» отправился в расположение сборной Австрии, несмотря на то что до сих не получил разрешения от врачей «королевского клуба» вернуться в игру. Отмечается, что футболист принял такое решение, так как он является капитаном сборной и хочет оказать положительное влияние на атмосферу в коллективе, даже если не выйдет на поле.

В «Реале» не слишком оценили такой поступок Алабы. В клубе считают, что игроку стоило бы остаться в Мадриде и завершить процесс восстановления.