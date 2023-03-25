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Вьетнамский игрок попал в больницу, повторив празднование Роналду

25 марта 2023, 11:26

В чемпионате Вьетнама футболист получил травму после взятия ворот.

Игрок клуба «Вьеттел» Тран Хонг Кьен забил гол и решил отпраздновать в стиле нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Молодой исполнитель неловко приземлился после прыжка, что привело к разрыву связок левого колена.

Через некоторое время футболист все-таки отпраздновал в стиле Роналду, но в более спокойной манере. Игрок заметно хромал после этого, его унесли с поля на носилках.

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Все комментарии
ABir
ABir
25 марта в 18:04
На то Роналду и является великим даже в празднованиях, до этого надо тоже дорасти.
Союзник противников
Союзник противников
25 марта в 16:11
НЕ надо быть апологетом клоунов прошлого.
112910415
112910415
25 марта в 13:23
великий тренировался долгие годы ...
Варвар7
Варвар7
25 марта в 13:04
Возникают сильные сомнения в умственных способностях вьетнамца. Во время празднования он получил серьезную травму и всё равно решил повторить. Хорошо , что хоть его унесли, а то не известно, чем бы все закончилось.
Rupertt
Rupertt
25 марта в 13:00
Главное отпраздновал гол как Роналду, теперь можно завязывать с футболом.
memphis
memphis
25 марта в 12:48
Мгновенная карма
lotsman
lotsman
25 марта в 12:16
Не всё удаётся всем, что могут единицы. Как то человек, ни разу не ходивший в горы, хотел подняться с нами на Чо-Ойю, решив, что если мы можем, то он тоже сможет. Хорошо, что его хватило только до промежуточного. Иначе пришлось бы спускать его на руках.)
Elliada
Elliada
25 марта в 12:04
Какой-то ноунейм решил повторить празднование игрока из такой же лиги.
Байкал-38
Байкал-38
25 марта в 11:45
Ну как нормальные мужики могут подражать дырявому?
Ну во первых это позорно хотеть быть похожим на гея, а ещё оказывается и травмаопасно.
shur
shur
25 марта в 11:43
...не а, не каждому дано, это тоже своего рода искусство...!!!
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