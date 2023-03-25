Вьетнамский игрок попал в больницу, повторив празднование Роналду

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25 марта 2023, 11:26

В чемпионате Вьетнама футболист получил травму после взятия ворот.

Игрок клуба «Вьеттел» Тран Хонг Кьен забил гол и решил отпраздновать в стиле нападающего клуба «Аль-Наср» . Молодой исполнитель неловко приземлился после прыжка, что привело к разрыву связок левого колена.

Через некоторое время футболист все-таки отпраздновал в стиле Роналду, но в более спокойной манере. Игрок заметно хромал после этого, его унесли с поля на носилках.