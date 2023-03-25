Вьетнамский игрок попал в больницу, повторив празднование Роналду

В чемпионате Вьетнама футболист получил травму после взятия ворот.
Игрок клуба «Вьеттел» Тран Хонг Кьен забил гол и решил отпраздновать в стиле нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Молодой исполнитель неловко приземлился после прыжка, что привело к разрыву связок левого колена.
Через некоторое время футболист все-таки отпраздновал в стиле Роналду, но в более спокойной манере. Игрок заметно хромал после этого, его унесли с поля на носилках.
Ну во первых это позорно хотеть быть похожим на гея, а ещё оказывается и травмаопасно.
Ну во первых это позорно хотеть быть похожим на гея, а ещё оказывается и травмаопасно.