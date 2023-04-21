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Стала известна причина признания экс-игрока «Манчестер Юнайтед» банкротом

вчера, 18:40

Стала известна причина, по которой бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун был официально признан банкротом.

Фирма Уэса Брауна «Wes Brown Limited» была исключена из реестра компаний в прошлом году. HMRC (Служба доходов и таможни Его Величества — прим. ред.) подала заявление о банкротстве Брауна 27 февраля, а 12 апреля это заявление было утверждено в Высоком суде.

Сообщается, что Браун зарабатывал 50 000 фунтов стерлингов в неделю, когда выступал за МЮ. Документы показывают, что его фирма была исключена из реестра в январе 2022 года, поскольку не представила отчетность после апреля 2019 года. Помимо этого, фирма Брауна была ликвидирована в 2019 году, а через месяц подала заявление о восстановлении в реестре.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:35
Кержакова в своё время кинули на 330 млн. руб. Не надо лезть не в своё дело. Интеллект большинства бывших футболистов не настолько высок)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:20, ред.
А какова реальная то причина?
Тут просто лохотрон получается вот и всё.
Уэс Браун оказался простым мошенником вот и всё, а тут его многие жалеть стали.
Да и причём здесь в новости зарплата игрока, который перестал выступать за клуб ещё в 2011 году? С таким же успехом можно было написать сколько ему родители выделяли на "карманные расходы" в детстве.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:00
Нечего лезть туда где ничего не понимаешь...
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