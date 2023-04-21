Стала известна причина признания экс-игрока «Манчестер Юнайтед» банкротом

Стала известна причина, по которой бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун был официально признан банкротом.
Фирма Уэса Брауна «Wes Brown Limited» была исключена из реестра компаний в прошлом году. HMRC (Служба доходов и таможни Его Величества — прим. ред.) подала заявление о банкротстве Брауна 27 февраля, а 12 апреля это заявление было утверждено в Высоком суде.
Сообщается, что Браун зарабатывал 50 000 фунтов стерлингов в неделю, когда выступал за МЮ. Документы показывают, что его фирма была исключена из реестра в январе 2022 года, поскольку не представила отчетность после апреля 2019 года. Помимо этого, фирма Брауна была ликвидирована в 2019 году, а через месяц подала заявление о восстановлении в реестре.
Тут просто лохотрон получается вот и всё.
Уэс Браун оказался простым мошенником вот и всё, а тут его многие жалеть стали.
Да и причём здесь в новости зарплата игрока, который перестал выступать за клуб ещё в 2011 году? С таким же успехом можно было написать сколько ему родители выделяли на "карманные расходы" в детстве.
Тут просто лохотрон получается вот и всё.
Уэс Браун оказался простым мошенником вот и всё, а тут его многие жалеть стали.
Да и причём здесь в новости зарплата игрока, который перестал выступать за клуб ещё в 2011 году? С таким же успехом можно было написать сколько ему родители выделяли на "карманные расходы" в детстве.