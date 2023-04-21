Стала известна причина признания экс-игрока «Манчестер Юнайтед» банкротом

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вчера, 18:40

Стала известна причина, по которой бывший футболист «Манчестер Юнайтед» был официально признан банкротом.

Фирма Уэса Брауна «Wes Brown Limited» была исключена из реестра компаний в прошлом году. HMRC (Служба доходов и таможни Его Величества — прим. ред.) подала заявление о банкротстве Брауна 27 февраля, а 12 апреля это заявление было утверждено в Высоком суде.