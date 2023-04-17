Глейзеры могут остаться владельцами МЮ. Они откажутся продавать клуб

Семья Глейзеров может остаться владельцами «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, Джоэл и Аврам Глейзеры уверены, что смогут привлечь внешние инвестиции, которое помогут им остаться владельцами МЮ, а также удвоить стоимость команды за следующее десятилетие.
Именно поэтому Глейзеры, скорее всего, откажутся от продажи «Манчестер Юнайтед».
По информации вышеуказанного издания, Глейзеры уверены, что смогут привлечь необходимые внешние инвестиции, которые позволят им остаться в клубе. Отмечается, что предприниматели надеются вдвое увеличить стоимость команды в течение следующих десяти лет.
Как они хотят это сделать остается кулуарной информацией.
При этом надо вспомнить, что Семья Глейзеров, которые владеют "Юнайтед" с 2005 года, объявила в ноябре прошлого года, что рассматривают "все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки", чтобы собрать средства, необходимые для преобразования команды, тренировочной площадки и стадиона "Олд Траффорд", который был упущен из виду как потенциальное место для совместной заявки Соединенного Королевства и Ирландии на проведение Евро-2028, несмотря на то, что это самая большая клубная площадка в Великобритании.
Надо понимать это было не последней причиной для того чтобы взять в руки молоток аукциона....
В общем не исключено, что желания могут не совпасть с возможностями....
По информации вышеуказанного издания, Глейзеры уверены, что смогут привлечь необходимые внешние инвестиции, которые позволят им остаться в клубе. Отмечается, что предприниматели надеются вдвое увеличить стоимость команды в течение следующих десяти лет.
Как они хотят это сделать остается кулуарной информацией.
При этом надо вспомнить, что Семья Глейзеров, которые владеют "Юнайтед" с 2005 года, объявила в ноябре прошлого года, что рассматривают "все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки", чтобы собрать средства, необходимые для преобразования команды, тренировочной площадки и стадиона "Олд Траффорд", который был упущен из виду как потенциальное место для совместной заявки Соединенного Королевства и Ирландии на проведение Евро-2028, несмотря на то, что это самая большая клубная площадка в Великобритании.
Надо понимать это было не последней причиной для того чтобы взять в руки молоток аукциона....
В общем не исключено, что желания могут не совпасть с возможностями....