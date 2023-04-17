Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Глейзеры могут остаться владельцами МЮ. Они откажутся продавать клуб

вчера, 17:29

Семья Глейзеров может остаться владельцами «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, Джоэл и Аврам Глейзеры уверены, что смогут привлечь внешние инвестиции, которое помогут им остаться владельцами МЮ, а также удвоить стоимость команды за следующее десятилетие.

Именно поэтому Глейзеры, скорее всего, откажутся от продажи «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ман Юнайтед
Перевод с espn.com
СлухиАмериканская компания намерена вложиться в «Манчестер Юнайтед»
15 апреля
Ещё один бразилец «Зенита» в топе самых дорогих игроков РПЛ. Малком оторвался от Вендела и Барриоса
14 апреляМаксим Тарасов в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов РПЛ
13 апреля
СлухиГлейзеров не заинтересовали предложения о покупке «Манчестер Юнайтед»
12 апреля
В клубе Второй лиги рассказали о зарплатах
10 апреля
«Реал» заработал больше всех призовых от УЕФА в 2022 году
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
Все равно не верю в такой сценарий. Во-первых, доля Глейзеров 69%, значит чтобы оставаться у руля они могут продать до 18%, иначе править балом они перестанут. 18% при самой астрономической оценке в 6 млрд фунтов, которую кстати никто не готов платить, будет что-то в районе 1,2 млрд фунтов, чего не хватит даже не ремонт старого или стройку нового стадиона. И это не говоря уже о необходимых инвестициях в состав, прочую инфраструктуру, обслуживание долга. Как они планируют увеличить стоимость клуба в 2 раза когда у них основной актив скоро развалится на куски после 17 лет абсолютного игнора. Более того, при таком сценарии Глейзерам придется вкладывать все эти новые инвестиции в клуб, они быстрее удавятся чем лишнюю копейку в клуб вложат. Короче на блеф смахивает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:45
Сегодня некоторые СМИ, опубликовали сообщение ESPN (эспин спортивный канал), что семейство Глейзеров, (вопреки желанию английских болельщиков, прим. мое) отказываются продавать Манчестер Юнайтед.
По информации вышеуказанного издания, Глейзеры уверены, что смогут привлечь необходимые внешние инвестиции, которые позволят им остаться в клубе. Отмечается, что предприниматели надеются вдвое увеличить стоимость команды в течение следующих десяти лет.
Как они хотят это сделать остается кулуарной информацией.
При этом надо вспомнить, что Семья Глейзеров, которые владеют "Юнайтед" с 2005 года, объявила в ноябре прошлого года, что рассматривают "все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки", чтобы собрать средства, необходимые для преобразования команды, тренировочной площадки и стадиона "Олд Траффорд", который был упущен из виду как потенциальное место для совместной заявки Соединенного Королевства и Ирландии на проведение Евро-2028, несмотря на то, что это самая большая клубная площадка в Великобритании.
Надо понимать это было не последней причиной для того чтобы взять в руки молоток аукциона....
В общем не исключено, что желания могут не совпасть с возможностями....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:35
Бомжами они уйдут из Манчестер Юнайтед.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:23
Хозяин- барин. Передумали, бывает...
9wfegvf57ndb
9wfegvf57ndb
вчера в 17:41
Не подвернулось ещё выгодного предложения
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:37
Наверное все просчитали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 