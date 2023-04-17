Глейзеры могут остаться владельцами МЮ. Они откажутся продавать клуб

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вчера, 17:29

Семья Глейзеров может остаться владельцами «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, Джоэл и Аврам Глейзеры уверены, что смогут привлечь внешние инвестиции, которое помогут им остаться владельцами МЮ , а также удвоить стоимость команды за следующее десятилетие.

Именно поэтому Глейзеры, скорее всего, откажутся от продажи «Манчестер Юнайтед».