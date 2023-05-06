«СКА-Хабаровск» и «Алания» победителя не выявили .

«СКА-Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги (0:0).
В следующем туре «армейцы» сыграют с «Велесом», коллектив из Владикавказа встретится с «Краснодаром-2».
После поединка «СКА-Хабаровск» идет на 9-м месте (38 очков), «Алания» расположилась на 3-й строчке (52 балла).
Ну что тут скажешь, тот момент когда ничья в пользу хозяев поля СКА Хабаровск . Первый тайм был как говорится пристрелочным , когда гости изучали поле и входили для непривычный для них часовой пояс, так сказать акклиматизация . Но во втором тайме Алания сразу пошла на штурм ворот армейцев, создав сразу несколько голевых моментов, обстучав каркасы ворот, и в некоторых моментах спасал молодой голкипер хозяев поля, но мяч так и не шёл в створ ворот. Ну а в концовке матча, на мой субъективный взгляд уж очень неудачные замены сделал главный тренер Алании Василенко и у команды хозяев поля появились пару неплохих подходов к воротам Алании , но так ничего и не изменилось и матч докатился до финального свистка .
Ну что тут скажешь, тот момент когда ничья в пользу хозяев поля СКА Хабаровск . Первый тайм был как говорится пристрелочным , когда гости изучали поле и входили для непривычный для них часовой пояс, так сказать акклиматизация . Но во втором тайме Алания сразу пошла на штурм ворот армейцев, создав сразу несколько голевых моментов, обстучав каркасы ворот, и в некоторых моментах спасал молодой голкипер хозяев поля, но мяч так и не шёл в створ ворот. Ну а в концовке матча, на мой субъективный взгляд уж очень неудачные замены сделал главный тренер Алании Василенко и у команды хозяев поля появились пару неплохих подходов к воротам Алании , но так ничего и не изменилось и матч докатился до финального свистка .