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«СКА-Хабаровск» и «Алания» победителя не выявили

сегодня, 11:19
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск0 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«СКА-Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги (0:0).

В следующем туре «армейцы» сыграют с «Велесом», коллектив из Владикавказа встретится с «Краснодаром-2».

После поединка «СКА-Хабаровск» идет на 9-м месте (38 очков), «Алания» расположилась на 3-й строчке (52 балла).

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Источник: soccer.ru
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Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:43
«СКА-Хабаровск» и «Алания» победителя не выявили .
Ну что тут скажешь, тот момент когда ничья в пользу хозяев поля СКА Хабаровск . Первый тайм был как говорится пристрелочным , когда гости изучали поле и входили для непривычный для них часовой пояс, так сказать акклиматизация . Но во втором тайме Алания сразу пошла на штурм ворот армейцев, создав сразу несколько голевых моментов, обстучав каркасы ворот, и в некоторых моментах спасал молодой голкипер хозяев поля, но мяч так и не шёл в створ ворот. Ну а в концовке матча, на мой субъективный взгляд уж очень неудачные замены сделал главный тренер Алании Василенко и у команды хозяев поля появились пару неплохих подходов к воротам Алании , но так ничего и не изменилось и матч докатился до финального свистка .
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:29
Это хорошо,"Алания" отцеплена от локомотива.Остался "Енисей".А судьба лидеров будет решаться с участием краснодарских клубов.Желательна потеря очков "Рубином" и победа "Балтики".Но что-то она начала "вибрировать".
Гость
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