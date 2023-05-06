«СКА-Хабаровск» и «Алания» победителя не выявили .

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сегодня, 11:19

« СКА -Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью в матче 30-го тура Первой лиги (0:0).

В следующем туре «армейцы» сыграют с «Велесом», коллектив из Владикавказа встретится с «Краснодаром-2».