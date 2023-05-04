Гол Салаха помог «Ливерпулю» переиграть «Фулхэм»

«Ливерпуль» одолел «Фулхэм» в 28-м туре АПЛ (1:0).
Гол с пенальти забил Мохамед Салах на 39-й минуте.
После поединка «красные» идут на 5-м месте (59 баллов), «дачники» расположились на 10-й позиции (45 очков).
В другом матче тура «Манчестер Сити» крупно обыграл «Вест Хэм».
Коллеги, и те, кто за Ливер, и те, кто против, призываю всех, объективно освещать события.
Коллеги, и те, кто за Ливер, и те, кто против, призываю всех, объективно освещать события.
главное три очка
в оставшихся играх нужен результат
красных с важной, нужной победой, так держать!
главное три очка
в оставшихся играх нужен результат
красных с важной, нужной победой, так держать!