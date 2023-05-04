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Гол Салаха помог «Ливерпулю» переиграть «Фулхэм»

сегодня, 00:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Ливерпуль» одолел «Фулхэм» в 28-м туре АПЛ (1:0).

Гол с пенальти забил Мохамед Салах на 39-й минуте.

После поединка «красные» идут на 5-м месте (59 баллов), «дачники» расположились на 10-й позиции (45 очков).

В другом матче тура «Манчестер Сити» крупно обыграл «Вест Хэм».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:02, ред.
Все те, кто нахваливают Ливер, видимо не заглядывают в таблицу или не понимают с кем Ливер набирает очки. Это- или подвальные команды, или середняки. Даже недавняя игра с ТХ не обошлась без скандала и дикого везения Клоппа. Со страшным скрипом, Юра ползет вверх и никакого позитивного впечатления от его игры нет. Волею календаря, остаток сезона выдался очень легким для Клоппа, поэтому, дальнейший набор очков не исключаю. Ну и конечно, кто, как обычно спасает Клоппа- это, конечно- неповторимый и неподражаемый Салах!!!
Коллеги, и те, кто за Ливер, и те, кто против, призываю всех, объективно освещать события.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:06
Ливерпуль берёт своё, молодцы.
cchwbv7krnf4
cchwbv7krnf4
сегодня в 07:35
Ливерпуль тихонько просыпается, теперь надо в четвёрку попасть
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:27
Ливерпуль постепенно выходит из глубокого сна, решил поиграть под конец сезона.
jb4czb52hmty
jb4czb52hmty
сегодня в 06:49
Теперь надо Ливеру из четвёрки ЛЧ сорок выкинуть
g7kxnsnf5qj9
g7kxnsnf5qj9
сегодня в 02:46
Крайне удивителен всего один гол в этой игре
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:02
С победой Ливерпуль и болельщиков!!! Тихим ходом забираются в зону Лиги Чемпионов УЕФА.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:52
с учетом нынешнего состояния команды 1-0 над дачниками хороший результат,
главное три очка
в оставшихся играх нужен результат
красных с важной, нужной победой, так держать!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TestGelious (раскрыть)
сегодня в 00:50
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