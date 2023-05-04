Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Кадис»

«Атлетико» разгромил «Кадис» в 33-м туре Ла Лиги (5:1).
Антуан Гризманн оформил дубль, забив на 2-й и 27 минуте. Третий мяч команды оказался на счету Альваро Мораты. Янник Карраско на 57-й реализовал пенальти. У гостей на 72-й минуте отличился Энтони Лозано. Пятый гол коллектива из Мадрида забил Науэль Молина на 73-й.
После матча «Атлетико» идет на 2-й строчке (69 очков), «Кадис» расположился на 15-й строчке (35 баллов).
Так бы всегда!
Браво Атлетико Мадрид!
Так бы всегда!
Браво Атлетико Мадрид!
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Предлагаем начать заново с новым аккаунтом стараясь не допускать тех нарушений правил что допускались ранее.
Вопрос закрыт (не более двух сообщений в хэштеге по одной теме).