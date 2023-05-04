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Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Кадис»

сегодня, 01:05
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

«Атлетико» разгромил «Кадис» в 33-м туре Ла Лиги (5:1).

Антуан Гризманн оформил дубль, забив на 2-й и 27 минуте. Третий мяч команды оказался на счету Альваро Мораты. Янник Карраско на 57-й реализовал пенальти. У гостей на 72-й минуте отличился Энтони Лозано. Пятый гол коллектива из Мадрида забил Науэль Молина на 73-й.

После матча «Атлетико» идет на 2-й строчке (69 очков), «Кадис» расположился на 15-й строчке (35 баллов).

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:32
Кому?..
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:52
Пока нет Мбаппе рядом у него идёт по плану.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 07:52
Привет от Винисиуса и Бензема.
6qj6f8y33kpx
6qj6f8y33kpx
сегодня в 06:52
Кадис походу правильно тактически распределил силы для выживания в Примере и напрягаться будет там, где в отличие от вчерашней игры можно зацепить какие-то очки
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:49
Гризманн не перестаёт удивлять своей стабильностью.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:23
Прорывает Атлетико в этом сезоне уже в который раз!
Так бы всегда!
Браво Атлетико Мадрид!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ TestGelious (раскрыть)
сегодня в 01:18
Троллинг клубов и пользователей запрещён. Менять решение по бану мы не планируем.

Предлагаем начать заново с новым аккаунтом стараясь не допускать тех нарушений правил что допускались ранее.

Вопрос закрыт (не более двух сообщений в хэштеге по одной теме).
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:06, ред.
Гризманн - лучший игрок сезона в Ла Лиге...
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