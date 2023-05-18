Де Брюйне вышел на 1-е место в списке ассистентов в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне возглавил рейтинг ассистентов Лиги чемпионов.
Бельгиец отдал свой 6-й и 7-й голевой пас в ответном матче полуфинала турнира против «Реала» (4:0, 5:1 по сумме двух встреч). Футболист «горожан» обогнал Винисиуса Жуниора, у которого 6 голевых передач. Топ-3 замыкает Федерико Димарко из «Интера» (5 пасов).
В общем, круто когда все справедливо. Фаны Реала теперь не смогут отрицать то что отскакивали от такого позора каждый раз. "Это так задумано/Закономерность" не канает. Может, с другим тренером игра будет реально отражать уровень чемпионской команды.
В общем, круто когда все справедливо. Фаны Реала теперь не смогут отрицать то что отскакивали от такого позора каждый раз. "Это так задумано/Закономерность" не канает. Может, с другим тренером игра будет реально отражать уровень чемпионской команды.