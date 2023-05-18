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Де Брюйне вышел на 1-е место в списке ассистентов в Лиге чемпионов

вчера, 10:27

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне возглавил рейтинг ассистентов Лиги чемпионов.

Бельгиец отдал свой 6-й и 7-й голевой пас в ответном матче полуфинала турнира против «Реала» (4:0, 5:1 по сумме двух встреч). Футболист «горожан» обогнал Винисиуса Жуниора, у которого 6 голевых передач. Топ-3 замыкает Федерико Димарко из «Интера» (5 пасов).

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:56
Согласен, но лучше отдать ЗМ Месси, верно???
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:24
Я был уверен что Пеп либо никого не заменит когда игра идёт (из-за ошибок в прошлом), либо принципиально заменит КДБ прям как в прошлом году - чтобы доказать то не было ошибкой. Реал и тогда был жёстко деклассирован на Бернабеу, смотрите как с 70 минут тупо не могли цепляться за мячи и опускали руки. Но увы, Гриллиш тогда решил не забить 3 и 4ые мячи, затем и вовсе дал Карвахалю гулять по своему флангу.
В общем, круто когда все справедливо. Фаны Реала теперь не смогут отрицать то что отскакивали от такого позора каждый раз. "Это так задумано/Закономерность" не канает. Может, с другим тренером игра будет реально отражать уровень чемпионской команды.
j93ud8vmd968
j93ud8vmd968
вчера в 11:58
Раздаёт рыжий, конечно, на загляденье!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:03
Он должен был получить левый мяч а не гном
Elliada
Elliada
вчера в 10:50
Вот его нужно было номинировать на ЗМ, а не замыкателя Холанна, который 3 момента не смог реализовать и вообще ничего не показал в двух матчах против Реала. Если в финале не забьет, о ЗМ пусть забудет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:46
Хороший показатель,с чем и поздравляем!
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