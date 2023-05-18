Де Брюйне вышел на 1-е место в списке ассистентов в Лиге чемпионов

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вчера, 10:27

Полузащитник «Манчестер Сити» возглавил рейтинг ассистентов Лиги чемпионов.

Бельгиец отдал свой 6-й и 7-й голевой пас в ответном матче полуфинала турнира против «Реала» (4:0, 5:1 по сумме двух встреч). Футболист «горожан» обогнал Винисиуса Жуниора, у которого 6 голевых передач. Топ-3 замыкает Федерико Димарко из «Интера» (5 пасов).