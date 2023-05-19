Кокорин приступит к сборам с «Фиорентиной»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за «Арис», высказался о будущем своего клиента.
У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернётся в расположение «Фиорентины» и приступит к сборам с командой.
Не забыли, просто время доставки призов может быть разное.
Как только приз придёт в точку выдачи, сразу вышлем уведомление на почту!
Не забыли, просто время доставки призов может быть разное.
Как только приз придёт в точку выдачи, сразу вышлем уведомление на почту!
А вы про меня не забыли? Раньше приз одному из первых приходил. А сейчас тишина...
А вы про меня не забыли? Раньше приз одному из первых приходил. А сейчас тишина...