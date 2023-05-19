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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

Кокорин приступит к сборам с «Фиорентиной»

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lotsman
lotsman
вчера в 18:45
В Арисе у него получается лучше, чем в Фиорентине.
Elliada
Elliada
вчера в 15:40
А ведь мог сидеть на лавке и сейчас был бы в финале ЛК
LOpp
LOpp
вчера в 15:03
уже вижу заголовки итальянских газет: "Лучший футболист чемпионата Кипра усилит Фиорентину"
35j37s29hatm
35j37s29hatm
вчера в 14:54
Может теперь Саню зауважают, после аренды
Viollator
Viollator
вчера в 14:30
Лучший футболлер Кипра, не хухры !
112910415
112910415
вчера в 14:29
Момент истины, однако!
Futurista
Futurista
вчера в 14:21, ред.
Фиалки, встречайте папу)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:06
Он в аренде у киприотов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:00
Они разве ещё не продали его?
alexgurzan
alexgurzan ответ agent_Smith. (раскрыть)
вчера в 13:53
Добрый день.
Не забыли, просто время доставки призов может быть разное.
Как только приз придёт в точку выдачи, сразу вышлем уведомление на почту!
agent_Smith.
agent_Smith.
вчера в 13:46
Здравствуйте!
А вы про меня не забыли? Раньше приз одному из первых приходил. А сейчас тишина...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:39
Ещё сколько будет разных куропаток летать вокруг его особы !)
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