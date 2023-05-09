Вингер «Сандерленда», арендованный у МЮ, высказался о своём будущем

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вчера, 13:59

Вингер «Манчестер Юнайтед» , выступающий на правах аренды за «Сандерленд», высказался о своём будущем.

Вчера «чёрные коты» обыграли в гостях «Престон» в матче 46-го тура Чемпионшипа (3:0) и вышли в плей-офф, где в первом раунде им предстоит сразиться с «Лутон Таун». Ивуариец стал автором первого гола в игре последнего тура.

Играть против «Лутона» очень тяжело, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы будем в Премьер-Лиге, и, может быть, я вернусь, не знаю.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего футболиста 40 матчей во всех турнирах, 13 голов и 4 результативные передачи.