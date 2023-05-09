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Вингер «Сандерленда», арендованный у МЮ, высказался о своём будущем

вчера, 13:59

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло, выступающий на правах аренды за «Сандерленд», высказался о своём будущем.

Вчера «чёрные коты» обыграли в гостях «Престон» в матче 46-го тура Чемпионшипа (3:0) и вышли в плей-офф, где в первом раунде им предстоит сразиться с «Лутон Таун». Ивуариец стал автором первого гола в игре последнего тура.

Играть против «Лутона» очень тяжело, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы будем в Премьер-Лиге, и, может быть, я вернусь, не знаю.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего футболиста 40 матчей во всех турнирах, 13 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:38
Сандерленд как раз его уровень, но никак не Манчестер Юнайтед.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:40, ред.
Доброго праздничного дня!
Активности и интереса в КП не будет, пока не будет осложнена жизнь клоноводам. У них есть возможность играть на шальных кэфах, и в случае выигрыша одной такой ставки у остальных просто не остаётся шансов и люди бросают играть.
Уменьшив количество групп, вы увеличиваете количество клонов в каждой из них. Если при 16 группах во многих было по 6-8 Нейтронов, то при 10 группах в них будет под десяток клонов. Которые будут неспеша перебирать кэфы от 60 на один из матчей. И ведь выиграют когда- нить!
Далее накопление очков на финал - и 10 призов уходят по одному адресу, но на разные эл.почты.
Вот чего вы добьётесь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:01
Непонятно, причём здесь Лутон?...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:01
Сверх мудрое высказывание о своем будущем.
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