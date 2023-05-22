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Главный тренер «Фейеноорда» согласился возглавить «Тоттенхэм»

вчера, 12:40

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот согласился перейти на аналогичную должность в «Тоттенхэм».

По информации De Telegraaf, специалист хочет возглавить английский клуб, переговоры между сторонами ведутся. Сообщается, что отступные в контракте голландца составляют 6 млн фунтов. «Фейеноорд», досрочно ставший в мае чемпионом Нидерландов под руководством Слота, не хочет расставаться с наставником. Сам Арне недавно сказал:

Мой уход также может быть полезен для клуба, но если у меня не будет предложения от клуба, который я мечтал бы возглавить, то я останусь. В футболе принято вести переговоры с командами. Я не говорю, что это происходит сейчас, но мне не запрещено разговаривать с другими клубами.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:02
И второе, непонятно он "мечтал бы возглавить..." клуб или мечтал возглавить...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:58
Что то он намудрил в своих пояснениях, то разговаривают с клубами, то запрещают...
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