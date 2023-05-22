Главный тренер «Фейеноорда» согласился возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Фейеноорда» согласился перейти на аналогичную должность в «Тоттенхэм».

По информации De Telegraaf, специалист хочет возглавить английский клуб, переговоры между сторонами ведутся. Сообщается, что отступные в контракте голландца составляют 6 млн фунтов. «Фейеноорд», досрочно ставший в мае чемпионом Нидерландов под руководством Слота, не хочет расставаться с наставником. Сам Арне недавно сказал:

Мой уход также может быть полезен для клуба, но если у меня не будет предложения от клуба, который я мечтал бы возглавить, то я останусь. В футболе принято вести переговоры с командами. Я не говорю, что это происходит сейчас, но мне не запрещено разговаривать с другими клубами.