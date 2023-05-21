Нагельсманн и «Тоттенхэм» возобновили переговоры

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вчера, 12:59

Бывший наставник «Баварии» возобновил переговоры с «Тоттенхэмом».

По информации источника, немецкий специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «шпор», но он хочет получить гарантии относительно роли спортивного директора в клубе, которую ранее занимал Фабио Паратичи.

Отмечается, что Нагельсманн не является единственным кандидатом на пост главного тренера лондонцев. «Тоттенхэм» сохраняет интерес к Роберто Де Дзерби из «Брайтона», Анге Постекоглу из «Селтика» и Арне Слоту из «Фейеноорда».