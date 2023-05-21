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Нагельсманн и «Тоттенхэм» возобновили переговоры

вчера, 12:59

Бывший наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн возобновил переговоры с «Тоттенхэмом».

По информации источника, немецкий специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «шпор», но он хочет получить гарантии относительно роли спортивного директора в клубе, которую ранее занимал Фабио Паратичи.

Отмечается, что Нагельсманн не является единственным кандидатом на пост главного тренера лондонцев. «Тоттенхэм» сохраняет интерес к Роберто Де Дзерби из «Брайтона», Анге Постекоглу из «Селтика» и Арне Слоту из «Фейеноорда».

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:22
Даже не знаю есть ли у кого-то желание возглавлять другой клуб, когда твои результаты в своём клубе отличные, зачем им это. Брайтон в этом сезоне показывает прекрасные результаты, Селтик чемпион, Фейенорд чемпион, кому надо этот Тоттенхэм в нынешней ситуации. Только Юлиана брать, соглашайтесь на нужные ему условия и стартуйте. Вдруг настанет такой момент, что Бавария возобновит переговоры с Нагельсманном, всё равно он на ихней зарплате сидит, и упустят шпоры тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
Классный тренер, нужно брать...
Гость
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