ПСЖ сделал предложение Моуриньо.

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вчера, 11:53

«Пари Сен-Жермен» сделал предложение главному тренеру «Ромы» по поводу перехода.

По информации источника, стороны контактируют уже год, несмотря на то, что специалист всячески отрицает это. Хорошие отношения с болельщиками римлян и игроками команды — единственные причины, которые могут заставить португальца остаться в Италии.