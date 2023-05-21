Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ сделал предложение Моуриньо

вчера, 11:53

«Пари Сен-Жермен» сделал предложение главному тренеру «Ромы» Жозе Моуриньо по поводу перехода.

По информации источника, стороны контактируют уже год, несмотря на то, что специалист всячески отрицает это. Хорошие отношения с болельщиками римлян и игроками команды — единственные причины, которые могут заставить португальца остаться в Италии.

Ранее сообщалось, что Моуриньо не возглавит парижан в связи с дружескими отношениями с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГасперини, скорее всего, станет новым тренером «Наполи»
Сегодня, 20:17
«Впервые слышу об этом игроке!» Глава «Лилля» назвал ложью слова Оздоева
Сегодня, 17:30
СлухиГлавный тренер «Фейеноорда» согласился возглавить «Тоттенхэм»
Сегодня, 12:40
Спаллетти намекнул на уход из «Наполи»
Сегодня, 09:53
СлухиЖардим подписал контракт с клубом из Катара
Вчера, 23:25
СлухиНагельсманн и «Тоттенхэм» возобновили переговоры
Вчера, 12:59
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:17
Ему надо брать этот вызов.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:06
Будет смешно, если он и в Лиге 1 будет «играть» жестким автобусом, аля последний матч против Байера….где это футболом сложно было назвать.
ДСА
ДСА
вчера в 14:48
Деньги сделают свое дело.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:21
Я могу быть корыстным в этой ситуации. Касильяс для меня лучший вратарь в 21 веке, а Моуриньо я в принципе ненавижу. Для меня он переоцененный выскочка, которому фартануло пару раз в карьере. Да и книгу я читал про Моура и всю его сущность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:02, ред.
Всё так..., всё так. Отборное стадо ..., и без пастуха. Был один (Тухель) кто мог рулить..., и того про.с.рали.
Rattlehead
Rattlehead ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
Многие из хейтеров Моуриньо? На здоровье. А играющие от обороны не ставят рекорды результативности. Кабы игроки были недовольны, то не выкладывались бы на поле так, как это делали. Никаких особых прав у капитана нет, он такой же игрок, как и все остальные, причем даже далеко не всегда лидер, коим в том же Реале был Рамос, Кас же выполнял роль ширмы с повязкой да вымпелами перед играми обменивался, так что сильно сомневаюсь, что у него хватило бы смелости что-то там высказать Моуриньо в лицо. И никуда его не изгоняли, он просто присел на лавку ввиду слабой игры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:46
Сколько можно извращать то время? Касильяс просто сдулся ещё сезон назад и напрочь проиграл позицию Навасу, в итоге он и использовал все подковёрные игры, которые мог, от вбросов через Карбонару или напрямую до конфликтов, даже то, что не только Моур, но и пришедший потом Анчелотти оба уже никак не воспринимали Каса как основного голкипера, должно было что-то сказать.

Анчелотти - тренер, у которого не бывает конфликтов с игроками, и играют все сильнейшие, это факт.

Почему болельщики "Реала" всё знают, зато болельщики "Барсы" и МС всё продолжают вбрасывать "истории предательства Касильяса"? Если уж кто кого там и предал, то это Кас клуб, а не клуб его. Икера ещё держали кучу времени, несмотря на его поведение.
Igo0rek
Igo0rek ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:38
Многие считают, что это был самый позорный Реал в 21 веке, играющий от обороны. И игроки были недовольны, а Касильяс на прав капитана высказав позицию команды, был изгнан.
протон
протон
вчера в 13:14
Отличный вариант для продолжения цирка. Скандалы, интриги, расследования обеспечены. Стоят друг друга.
Rattlehead
Rattlehead ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:54, ред.
То же, что делал в Мадриде. Рекорд результативности его Реала до сих пор не побит.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:49, ред.
Тогда будь так добр, придерживайся своих слов до конца, и даже если тебе предложат слишком хороший контракт, не вздумай соглашаться, у тебя же там друг как никак, деньги дружбу не купят, не переходи в ПСЖ, не предавай дружеские отношения, оставь всё как есть, раз сказал, так и сделай. Не думают же все, что ты специально хочешь цену себе набить, либо тебе предложение плохое сделали, и приписал сюда дружеские отношения.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:40
В ПСЖ игроки заточены под атаку, что он с ними делать будет? Мбаппе как увидит этот оборонительный футбол, сам заплатит деньги и сбежит в Мадрид.
Elliada
Elliada
вчера в 12:37
ПСЖ ни один тренер не поможет. В разное время, с приходом шейхов, ПСЖ тренировали Анчелотти, Эмери, Тухель. И никто из них не выиграл ЛЧ. И всё из-за руководства. Шейхи не дают времени тренерам построить команду, а требуют немедленный результат и делают трансферы без согласования тренеров. Поэтому им не видать ЛЧ, как собственных ушей, сколько бы они не потратили денег.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:32
Как не поймёт руководство ПСЖ что необходимо искать тренеров которые исповедуют другой стиль игры нежели Number one. Автобусы к поднятию ушастика над головой капитана уж никак не принесёт. Необходимо тренер во первых опытный особенно в Еврокубках, ни Гальтье и другие. Во вторых необходим тренер который исповедует более атакующую манеру игры. И в третьих самых главных в случае Парижа необходим тренер который найдет ключик к звездным игрокам ПСЖ. При всем уважение к Португальцу он к такой категории тренеров уж никак не подходит. Для победы в чемпионате отличный вариант, но собственно выиграть чемпионат они смогут и без всяких Number one.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
ПСЖ сделал предложение Моуриньо.
Если действительно эта информация соответствует действительности , то можно предположить, что такой человек как Моуриньо вполне может принять это предложение . И не только, что предложение ПСЖ будет намного превлекательней в финансовом плане , но и то что это новый вызов для самого Моуриньо, что для него этот проект наверняка будет интересен, ввиду его характера. Ну а в Роме ,на мой субъективный взгляд он сделал всё что мог , да и как он прекрасно понимает, что стать чемпионом Италии наврядли получится ввиду реальных обстоятельств и финансовых возможностей клуба . Так что вполне не исключаю, что ПСЖ заинтересует Особенного принять это предложение и подписать контракт .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:03
Вот это поворот. Нет.
Рому надо привести к чемпионству Италии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 