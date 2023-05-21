ПСЖ сделал предложение Моуриньо.

«Пари Сен-Жермен» сделал предложение главному тренеру «Ромы» Жозе Моуриньо по поводу перехода.
По информации источника, стороны контактируют уже год, несмотря на то, что специалист всячески отрицает это. Хорошие отношения с болельщиками римлян и игроками команды — единственные причины, которые могут заставить португальца остаться в Италии.
Ранее сообщалось, что Моуриньо не возглавит парижан в связи с дружескими отношениями с советником ПСЖ по спортивным вопросам Луишем Кампушем.
Анчелотти - тренер, у которого не бывает конфликтов с игроками, и играют все сильнейшие, это факт.
Почему болельщики "Реала" всё знают, зато болельщики "Барсы" и МС всё продолжают вбрасывать "истории предательства Касильяса"? Если уж кто кого там и предал, то это Кас клуб, а не клуб его. Икера ещё держали кучу времени, несмотря на его поведение.
Анчелотти - тренер, у которого не бывает конфликтов с игроками, и играют все сильнейшие, это факт.
Почему болельщики "Реала" всё знают, зато болельщики "Барсы" и МС всё продолжают вбрасывать "истории предательства Касильяса"? Если уж кто кого там и предал, то это Кас клуб, а не клуб его. Икера ещё держали кучу времени, несмотря на его поведение.