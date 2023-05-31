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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси близок к подписанию контракта с «Аль-Хилялем»

вчера, 08:26

Нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, «Аль-Хиляль» предложил Лео 500 млн долларов в год, а также выплаты его отцу-агенту.

Ожидается, что Месси подпишет контракт с саудовским клубом после окончания сезона в Лиге 1.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 18:20
Ну вот святой Месси и повелся на бабло. Не первый раз фигурирует эта новость, а значит и правда где то недалеко. Мне не понятно, зачем это все нужно шейхам? Собирают звездных старичков. Только не даст это ничего, кроме дохода от продажи футболок, проверено в МЛС и в Китае. Или это как с автомобилями? Показатель достатка того или иного шейха и очередной экспонат в коллекции? Чтобы поднять интерес к своему чемпионату нужно действовать по другому.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:13
1 - Они его не для игры как таковой купили)))
2 - Понятие денег для людей, которые эти деньги печатают, вообще не такое, как у обывателей))
амурец
амурец
вчера в 14:08
Его уровень, только арабы очень скоро поймут, что деньги выбросили на ветер
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:57
Ну, если только быстро срубить арабского баблишка и в MLS.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:51
Папаня агент 007!
А вот это ближе к истине, только аргентинец сотку ещё выторгует!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:43
Медийности у него маловато, будет пешком отдавать пасы на ноунэймов и быстро интерес закончится у всех
ОПС
ОПС
вчера в 09:21
У самого то у него желания особого нет, но родственники напрягают, да и деньги уж очень заманчивые.
Elliada
Elliada
вчера в 08:30
Журналисты всё сочиняют и сочиняют.
Forwert
Forwert
вчера в 08:29
Это его вариант.
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