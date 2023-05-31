Месси близок к подписанию контракта с «Аль-Хилялем»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Хиляль» предложил Лео 500 млн долларов в год, а также выплаты его отцу-агенту.
Ожидается, что Месси подпишет контракт с саудовским клубом после окончания сезона в Лиге 1.
2 - Понятие денег для людей, которые эти деньги печатают, вообще не такое, как у обывателей))
2 - Понятие денег для людей, которые эти деньги печатают, вообще не такое, как у обывателей))
А вот это ближе к истине, только аргентинец сотку ещё выторгует!
А вот это ближе к истине, только аргентинец сотку ещё выторгует!