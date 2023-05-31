Месси близок к подписанию контракта с «Аль-Хилялем»

1685510775

вчера, 08:26

Нападающий ПСЖ продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, «Аль-Хиляль» предложил Лео 500 млн долларов в год, а также выплаты его отцу-агенту.

Ожидается, что Месси подпишет контракт с саудовским клубом после окончания сезона в Лиге 1.